**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "**Ни одна другая страна в Западной Европе не подвергалась такой критике за то, что она якобы сделала слишком мало и слишком поздно для поддержки Украины, чем Германия. Её политический класс обвиняют в том, что он десятилетиями заискивал перед Кремлем, чтобы защитить свои прибыльные деловые связи с Россией.

За последние месяцы немцам это припомнили: бывшие канцлеры Шрёдер и Меркель лишились былых лавров, а бывший министр иностранных дел и нынешний президент Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден публично извиняться за провальную политику в отношении России.

На этой неделе Штайнмайер совершил неожиданную поездку в Украину после того, как Киев не захотел его принимать полгода назад. В северном городке Корюковка он был вынужден укрыться в бомбоубежище, когда включились сирены.

Он лучше, чем другие западные лидеры, почувствовал, что такое война в Украине. Его выражение поддержки звучало скромно, но честно.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии:

«В такой момент, во время яростных ракетных и беспилотных атак России на инфраструктуру по всей Украине, мне было важно приехать сюда и сказать украинскому народу, здесь, в столице, и, конечно, за её пределами, в деревнях и городах: "Мы на вашей стороне, мы поддерживаем вас, мы будем продолжать поддерживать вас в экономическом, политическом, военном отношении, пока это необходимо».

Тем временем, в качестве ещё одной демонстрации поддержки, Германия совместно с Европейской комиссией провела в Берлине международную конференцию по восстановлению Украины. Монументальная задача!

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

«Масштабы разрушений ошеломляют. Всемирный банк оценивает ущерб в 350 млрд евро. Это наверняка больше, чем одна страна или один союз могут покрыть в одиночку. Нужны, чтобы все приложили к этому руки».

Олаф Шольц, канцлер Германии:

«Восстановление, реконструкция и модернизация Украины станут вызовом для поколений, который потребует объединённых усилий всего международного сообщества".

Франко-германский разнобой

Роль Германии в ликвидации последствий войны привела к обострению её отношений с ближайшим другом и союзником - Францией. Париж раздражён помощью Берлина тем, кто страдает от высоких цен на энергию, его оборонной стратегией и отношениями с Китаем.

На этой неделе Эммануэль Макрон и Олаф Шольц поспешно организовали рабочий обед в Париже после того, как первоначально запланированные на тот же день франко-немецкие правительственные консультации были отложены. Поэтому сказать, что между Германией и Францией наблюдается некоторая несогласованность действий, - было бы преуменьшением.

Переживают ли эти отношения настоящий кризис? Нужен ли ещё один тет-а-тет, чтобы всё исправить? Может быть, ужин на этот раз?

Ко мне присоединяется Ронья Кемпин, старший научный сотрудник Института международных отношений и безопасности (Германия).

Гробе: Итак, французско-немецкая пара в эти дни переживает некоторые трудности. Насколько серьёзны эти трудности, хуже ли они, чем в прошлом?

Германия метит в военные лидеры Европы

Кемпин: Трудно сказать. Если оглянуться на почти 60 лет франко-германских отношений, там всегда были взлёты и падения. Но думаю, сегодня разница в том, что война изменила расстановку сил. По негласной договоренности, Франция больше отвечала за безопасности и обороны Европу, а Германия была в большей степени экономическим локомотивом. Теперь, когда началась война, Германия намерена стать также и военным лидером Европы, бросая вызов Франции. И именно поэтому сейчас всё немного сложно.

Гробе: В натянутых отношениях всё может ощущаться с разными эмоциями. Кто сегодня больше страдает, Париж или Берлин?

Кемпин: Мне хочется сказать, Париж, потому что французы очень долго ждали, пока Германия согласится с процессом европейской интеграции, долго ждали ответа на знаменитую речь Макрона в Сорбонне в 2017 году. Они надеялись, что с формированием новой коалиции в Берлине Германия будет больше сотрудничать с Францией по европейскими вопросами. Но сейчас Берлин по-прежнему действует в основном в одиночку. Думаю, это заставляет Париж страдать, потому что он боится потерять своего самого ценного и самого близкого союзника в Евросоюзе.

Гробе: У стран есть общие интересы, но лидеры у них индивидуальны. Как бы вы описали личные отношения Эммануэля Макрона с Олафом Шольцем?

Кемпин: Эти двое довольно хорошо знают друг друга. Оба были министрами в предыдущих правительствах. Но наладить взаимоотношения им мешает столкновение темпераментов. Я думаю, они оба очень разные. Канцлер Германии очень сдержан в своих замечаниях, тогда как президент Франции обожает убеждать, спорить, высказываться. Построить им хорошие личные отношения мешает также то, что каждый ясно выразил своё желание стать лидером Евросоюза.

Колокольчик итальянской власти

Кое-что может сблизить Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, хотя бы на европейском уровне: им обоим предстоит иметь дело с новым итальянским коллегой. Джорджа Мелони стала премьер-министром этой страны как глава правой коалиции. Она вступила в должность после церемонии во дворе Палаццо Киджи, её официальной резиденции.

Предшественник Мелони Марио Драги вручил ей маленький колокольчик, чтобы призывать к дисциплине министров во время заседаний кабинета. Ей это может понадобиться - учитывая склонность к перепалкам, которая часто характеризует политическую атмосферу внутри итальянских правительств.

Средняя продолжительность жизни правительства в послевоенной Италии - меньше года".