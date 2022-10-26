Италия: премьер-министр Джорджа Мелони получила вотум доверия в Сенате

Никаких сюрпризов не произошло. Итальянский Сенат одобрил правительственную программу премьер-министра Джорджи Мелони. "За" проголосовали 115 депутатов, 79 выступили "против", пять воздержались.

В Сенате у альянса "Братья Италии" Мелони, "Вперед, Италия" Берлускони и "Лиги" Сальвини большинство голосов. Поэтому получение вотума доверия было формальностью.

Вместе с тем Мелони в течение часа отвечала на вопросы сенаторов, в том числе касающиеся войны в Украине.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии: "В Украине идет агрессивная война, с которой мы не можем согласиться. Я не могу ее принять, потому что я всегда защищала принцип легитимной обороны. Мир достигается путем поддержки Украины, позволяя Украине защищать себя. Это единственная возможность, которая у нас есть, чтобы стороны на местах решились вести переговоры".

Во вторник Джорджа Мелони, первая в истории страны женщина глава правительства, получила вотум доверия в Палате депутатов, заручившись поддержкой правых и ультраправых партнеров.