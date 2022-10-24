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Энез предлагает дайверам своё культурное наследие

 Claudio Rosmino
Энез предлагает дайверам своё культурное наследие
Авторское право  euronews

Турецкий город Энез, хранящий древнее культурное наследие, предлагает необычный отдых. В двух километрах от берега, на глубине 18 метров, дайверы могут посетить подводный музей, где представлены копии оригинальных экспонатов, найденных в этом регионе. Например, крылатая статуя, фигура льва, репродукция древней стены города. Заботятся здесь и о сохранении биоразнообразия.

Эта инициатива - часть европейского проекта "Сокровище" (Treasure), в котором также участвуют Болгария, Молдова и Румыния. Цель проекта – обнаружение и экспозиция культурных сокровищ региона между Чёрным и Эгейским морями.

Болгария в рамках проекта проводит занятия по дайвингу для студентов, Молдова - открыла туристический центр и создаёт цифровой атлас, где показаны наиболее интересные для дайверов места во всех четырёх странах. Вклад Румынии - голограмма 3D с видеоматериалами, демонстрирующая поднятые на поверхность сокровища.

Проект направлен на защиту общекультурного наследия, создание искусственного рифа и развитие дайвинг-туризма в Энезе. Для организации подводного музея мы использовали найденное ранее в нашем городе, ведь он - историческая достопримечательность, о которой мало кто знает в мире
Ремзие Ирмак
координатор проекта "Сокровище" от Турции

Оригиналы исторических артефактов надёжно хранятся в двух с половиной часах езды от Энеза - в Археологическом музее Эдирне. Этот город был столицей Османской империи с 1369 по 1453 годы, до того как ею стал Константинополь.

Местный знаток истории, работающий в качестве гида, обращает внимание на самый интересный экспонат подводной коллекции - статую богини Нике.

Крылатая богиня Нике – важное действующее лицо в греческой мифологии, она – воинственное воплощение победы, способна летать, быстра и сильна. Статуэтка Нике обычно не превышала 20-25 см. Для того, чтобы дайверы могли лучше её разглядеть, что она произвела впечатление на людей, мы сделали её увеличенную копию и выставили под водой
Сафак Юксель Иналь
туристический гид

Общая стоимость проекта TREASURE - 939 544 евро, в основном из средств фонда Европейской политики сплочения. 

В рамках проекта "Сокровище" Энез предлагает также спортивный и культурный центр, где проводятся занятия для детей и взрослых.

В этом центре мы проводим обучение традиционной технике рисования по воде "эбру". У нас также есть музыкальные классы: фортепиано, скрипка, турецкие классические инструменты. Ну и, конечно, фитнес-салон и оборудование для гребли на каноэ и дайвинга
Ремзие Ирмак
координатор проекта "Сокровище" от Турции

Энез открывает новые горизонты а туризме, чтобы поделиться своим культурным наследием с новым типом путешественников. Среди его будущих проектов - местное туристическое агентство, центр дайвинга и парк морских развлечений.