НАТО серьёзно относится к ядерным угрозам со стороны России, и применение ею оружия массового поражения будет иметь суровые последствия. Об этом заявил генеральный секретарь военного альянса, выступая в Брюсселе по итогам встречи министров обороны союзных стран. Йенс Столтенберг также посчитал безответственными разговоры президента Путина о готовности использовать «все доступные средства» для защиты захваченных территорий Украины. Генсек НАТО сказал, что не будет вдаваться в подробности того, какой будет реакция НАТО, но это коренным образом изменит характер конфликта.

«Обстоятельства, которые могут вынудить НАТО пойти на применение ядерного оружие, крайне маловероятны, - продолжал Столтенберг. - Ядерная риторика России опасна и безрассудна, россияне знают, что если они применят ядерное оружие против Украины, это будет иметь суровые последствия. Они также знают, что ядерную войну нельзя выиграть, и её никогда нельзя развязывать».

Генеральный секретарь уточнил, что пока нет признаков приведения ядерного арсенала Москвы в боевую готовность. Тем временем министр обороны Германии сообщила, что 15 стран НАТО, включая Бельгию и Великобританию, договорились о реализации планов по усовершенствованию европейской системы ПВО. Участники встречи подписали письмо о намерении сообща закупить компоненты для так называемого "Европейского небесного щита". Это инициатива немецкого министра.

«Мы хотим построить совместный проект противовоздушной обороны наземного и авиационного базирования, - сказала Кристина Ламбрехт. - Подписав сегодня Меморандум о взаимопонимании, мы запускаем эту инициативу и разделяем общую ответственность за безопасность нашего континента».

Олаф Шольц заявил в конце августа, что Германия планирует в ближайшие несколько лет вложить значительные средства в свою противовоздушную оборону. По словам канцлера, эта система будет создана таким образом, чтобы к ней могли присоединиться европейские союзники.