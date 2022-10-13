English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Новости Европы

Германия создаёт для союзников по НАТО европейский небесный щит

Access to the comments Комментарии
 Christopher Pitchers
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг   -   Авторское право  Olivier Matthys/2022 The AP

НАТО серьёзно относится к ядерным угрозам со стороны России, и применение ею оружия массового поражения будет иметь суровые последствия. Об этом заявил генеральный секретарь военного альянса, выступая в Брюсселе по итогам встречи министров обороны союзных стран. Йенс Столтенберг также посчитал безответственными разговоры президента Путина о готовности  использовать «все доступные средства» для защиты захваченных территорий Украины. Генсек НАТО сказал, что не будет вдаваться в подробности того, какой будет реакция НАТО, но это коренным образом изменит характер конфликта. 

«Обстоятельства, которые могут вынудить НАТО пойти на применение ядерного оружие, крайне маловероятны, - продолжал Столтенберг. - Ядерная риторика России опасна и безрассудна, россияне знают, что если они применят ядерное оружие против Украины, это будет иметь суровые последствия. Они также знают, что ядерную войну нельзя выиграть, и её никогда нельзя развязывать».

Генеральный секретарь уточнил, что пока нет признаков приведения ядерного арсенала Москвы в боевую готовность. Тем временем министр обороны Германии сообщила, что 15 стран НАТО, включая Бельгию и Великобританию, договорились о реализации планов по усовершенствованию европейской системы ПВО. Участники встречи подписали письмо о намерении сообща закупить компоненты для так называемого "Европейского небесного щита". Это инициатива немецкого министра.  

«Мы хотим построить совместный проект противовоздушной обороны наземного и авиационного базирования, - сказала Кристина Ламбрехт. - Подписав сегодня Меморандум о взаимопонимании, мы запускаем эту инициативу и разделяем общую ответственность за безопасность нашего континента».

Олаф Шольц заявил в конце августа, что Германия планирует в ближайшие несколько лет вложить значительные средства в свою противовоздушную оборону. По словам канцлера, эта система будет создана таким образом, чтобы к ней могли присоединиться европейские союзники.