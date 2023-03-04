В Литву прибыли 600 военнослужащих и техника из Германии

Порядка 600 военнослужащих из 41-й механизированной пехотной бригады Бундесвера и около 240 единиц военной техники прибыли в Литву для участия в совместных учениях. Передовой командный пункт немецкой бригады находится в Литве на постоянной основе с 4 сентября 2022 года. Сразу после открытия в октябре прошли первые учения "Фаст Гриффин" для оценки готовности военных ФРГ и Литвы к оборонительным операциям.

На июньском саммите в Мадриде лидеры НАТО подтвердили планы по увеличению сил альянса, развернутых на восточном фланге. В Литве размещены многонациональные силы НАТО с 2017 года под командованием Германии.