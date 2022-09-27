Гонка Евросоюза с Китаем за критически важное сырьё

Бокситы, литий, вольфрам, редкоземельные элементы - эти полезные ископаемые, ещё малоизвестные широкой публике, необходимы для успеха в мировой индустриальной гонке. Они незаменимы для экономики, переходящей на экологически чистые технологии, поэтому их даже называют "климатическим золотом". Эти дары недр Земли нужны для электрических аккумуляторов, полупроводников, микрочипов, солнечных батарей и ветряных генераторов. По данным Брюсселя, к 2030 году спрос на такое критически важное сырьё удвоится. Но глава Еврокомиссии признала, что его рынке доминирует одна страна: Китайская Народная Республика.

"Из 30 важнейших сырьевых материалов 10 поступают в основном из Китая, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - КНР по сути дела контролирует мировую обрабатывающую промышленность. Почти 90 % редкоземельных элементов и 60 % лития перерабатываются в Китае. Мы не должна попасть в ту же ловушку и зависимость, что и с нефтью и газом". (Имеется в виду их импорт из России.)

Однако Евросоюз не зависит от одной или нескольких добывающих стран. У него есть собственные залежи редкоземельных материалов. Участки для их эксплуатации обозначены в Швеции, Финляндии и Португалии. Но научный сотрудник брюссельского Института "Эгмонт" считает, что это противоречило бы зелёной политике ЕС.

«Например, на юге Швеции находится самое большое месторождение таких элементов в Европе, - сказал Тобаес Герке.- Инвесторы пытались разрабатывать его более десяти лет, его объём велик, но интересы защиты окружающей среды и сопротивление местного населения сделали этот проект невозможным".

На то, чтобы наладить в Евросоюзе индустриальную добычу редкоземельных элементов, уйдёт много лет. Но и тогда останется зависимость ЕС от импорта произведенных из них товаров.

«Не имеет смысла, если мы только выкапываем это сырьё, а затем отправляем его в Китай, - продолжал брюссельский экономист. - Поэтому мы должны сосредоточиться на создании всей производственной цепочки - от добычи до переработки. Нужно, в частности, научиться отделять металлы с помощью магнитов или другой технологиии».

Для укрепления сырьевой безопасности Евросоюза Брюссель предлагает повысить ценность внутриевропейских ресурсов за счёт их более эффективной добычи, а также их утилизации. Пока же ЕС перерабатывает только 1% редкоземельных элементов. Ожидается, что Еврокомиссия представит свои предложение о разработке критически важного сырья в ближайшие месяцы.