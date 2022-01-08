Добыча лития в Сербии: протестующие снова перекрыли дороги

Сотни людей перекрыли дороги в Белграде в знак протеста против планов добычи лития в Сербии.

Акции в стране регулярно проходят в течение нескольких недель - таким образом активисты хотят заставить правительство отказаться от предложенных проектов.

Ведь по их мнению, разработка месторождения нанесёт непоправимый ущерб сербской экологии, которая и так считается одной из худших в Европе.

В частности, они выступают против масштабной добычи лития австралийско-британской компанией "Рио Тинто".

Аня Стефанович, участница протестов:

— Ситуация в Сербии в отношении охраны окружающей среды полностью вышла из-под контроля, потому что в стране нет ни одного места, которое не опустошили бы местные или международные инвесторы. Проект (Rio Tinto) Jadar стал той каплей, которая переполнила чашу, мы просто не можем больше этого терпеть".

Сюзана Лазаревич, участница протестов:

— Мы пришли сюда перекрыть дорогу, чтобы дать понять - мы не готовы продавать свою страну, позволить загрязнять ее, пожертвовать ради прибыли иностранных транснациональных компаний тем, что принадлежит нам, что защищали наши предки.

И, возможно, протесты возымели свой эффект. В одном из интервью премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что правительство "близко к аннулированию" любых сделок с Rio Tinto.

"Мы прислушиваемся к мнению нашего народа", - сказала она.

Эксперты предупреждают, что добыча лития, материала, используемого для автомобильных и других аккумуляторов, навредит сельскохозяйственным угодьям, экосистеме и водоснабжению в регионе.

Сербия сталкивается с многочисленными экологическими проблемами после десятилетий запустения.

Улучшение охраны окружающей среды - один из критериев, которые Сербия должна выполнить, чтобы продвинуться на пути к вступлению в Европейский Союз.