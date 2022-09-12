Социальная интеграция молодёжи: в Латвии и Литве выбирают спорт

Пандемия сказалась на всех нас, но детям и подросткам было труднее пережить карантин, самоизоляцию и закрытие школ. В столице Латвии Риге проект известный как Ghetto Games ("уличные игры»") помогает молодым людям наверстать время, проведённое взаперти. Помимо очевидных преимуществ для физического и психического здоровья эта инициатива направлена на поддержку молодёжи из социально незащищенных слоев общества.

Устроитель "уличных игр" Антон Семеняк рассказал подробнее о своём проекте: "Ghetto Games –это молодежное движение. Это площадка, где ребята могут развиваться физически, где им также прививаются моральные ценности. Они проводят здесь свободное время, занимаются баскетболом, флорболом, футболом, да чем угодно! Это идеальное место для молодежи!"

Ghetto Games – это также мероприятие, в котором принимают участие дети и подростки в в рамках инициативы Risk-Free. Проект был создан во втором по величине городе Латвии, Даугавпилсе, где в нескольких кварталах установили спортивные снаряды и оборудовали игровые площадки. По словам организаторов, это привело к позитивным социальным изменениям.

"ПОДРОСТКИ НЕ БОЛТАЮТСЯ НА УЛИЦЕ"

Вот что говорит Санта Упите из Даугавпилсской городской думы: "Эти спортивные площадки позволяют молодым людям, живущим по соседству, встречаться и общаться, а также улучшать свои спортивные навыки. Они не болтаются на улице, не употребляют алкоголь и наркотики, а находятся под присмотром и развиваются".

RISK-FREE: в чём польза спорта?

Проект финансировался Европейским фондом регионального развития. На эти средства обустроили 36 крытых и открытых площадок как в Латвии, так и в соседней Литве.

Помимо инфраструктуры и инвентаря, финансирование также обеспечило специализированную спортивную подготовку подростков.

"Это популярное место для спортсменов, для тех, кто любит силовые тренировки. Здесь также можно развивать гибкость и в целом поддерживать себя в отличном физической форме," – говорит старшеклассник Артурс Бозовикс.

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"ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ В ЖИЗНИ"

Подобные общественные проекты часто остаются незамеченными. Но улучшение городской среды и строительство спортивной инфраструктуры в неблагополучных районах, а также тренировки и организация мероприятий, таких как "уличные игры" могут иметь большое значение для местной молодёжи.

Илута Кришкияне, менеджер проекта RISK-FREE: "Для подростков это возможность увидеть, на что они способны и совершенно бесплатно попробовать себя в различных видах спорта и решить, подходят ли они им или нет. Кто знает, может быть, через 5, 10 или 15 лет окажется, что именно это изменило их жизнь!"