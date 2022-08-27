"Заморозьте прибыль, а не людей": протесты против повышения цен на газ

"Заморозьте прибыль, а не людей": с такими плакатами десятки британцев пришли к штаб-квартире Управления рынков газа и электроэнергии (Ofgem) в Лондоне.

Накануне регулятор объявил о том, что с первого октября стоимость газа и электричества в королевстве повысится сразу на 80%. Это означает, что для большинства потребителей траты на них вырастут с £1,97 тыс. до £3,55 тыс. в год.

После этого возмущенные активисты призвали британцев вообще перестать оплачивать счета.