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Великобритания

"Заморозьте прибыль, а не людей": протесты против повышения цен на газ

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 Euronews
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Цена на газ и электричество для британцев повысится на 80%
Цена на газ и электричество для британцев повысится на 80%   -   Авторское право  Alastair Grant/AP Photo

"Заморозьте прибыль, а не людей": с такими плакатами десятки британцев пришли к штаб-квартире Управления рынков газа и электроэнергии (Ofgem) в Лондоне.

Накануне регулятор объявил о том, что с первого октября стоимость газа и электричества в королевстве повысится сразу на 80%. Это означает, что для большинства потребителей траты на них вырастут с £1,97 тыс. до £3,55 тыс. в год.

После этого возмущенные активисты призвали британцев вообще перестать оплачивать счета.