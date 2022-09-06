Евросоюз готовится к новым вспышкам Covid-19

Евросоюз торопиться защитить своих граждан от коронавирусной инфекции до появления новых вспышек, которые ожидаются этой осенью. В Европейском парламенте представители фармацевтической промышленности обсудили с депутатами выпуск вакцин второго поколения. Один из руководителей французской компании Sanofi заверил, что она делает всё от неё зависящее:

«Сегодня на наших мощностях мы можем производить намного больше вакцины против Covid-19, чем можно ввести пациентам, - сказал Тома Триомф. - Проблема больше не в поставках доз, а в способности успешно проводить национальные кампании по вакцинации, особенно среди взрослых и пожилых людей. "

Sanofi готова выпускать вакцину, приспособленную к штамму "Омикрон", которая ожидает одобрения контролирующих органов.

1 сентября Европейское агентство лекарственных средств дало зелёный свет применению новых версий BioNTech/Pfizer и Moderna. На следующий день Еврокомиссия попросила страны-члены срочно разработить национальные стратегии вакцинации. Поставлены задачи:

- Комбинировать прививки от Covid-19 и гриппа;

- Обеспечить достаточную логистику;

- Начать новые кампании по информированию общественности.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний прогнозирует, что после довольно спокойного лета в нескольких европейских странах могут наблюдаться «тенденции к росту» случаев заражения и госпитализации.

Хотя ЕС является вторым по величине производителем вакцин, председатель Специального парламентского комитета по Covid-19 обеспокоена низким уровнем вакцинации в некоторых местах.

«По-моему, лучшие советы, которые мы можем дать сегодня широкой публике, - это быть начеку, обезопасить себя, сделать прививку, особенно если вам больше 65 лет, и вы принадлежите к группе риска, - сказала Кэтлин Ван Бремпт. - Хорошо, если будет вакцинировано много людей. Чем больше людей получат уколы, тем нам будет легче, и тем меньше у нас будет ограничений. Но всё зависит от того, как мы будем действовать в соответствии с этими рекомендациями».

Европарламент выразил обеспокоенность тем, что затраты на эти меры борьбы с коронавирусом недостаточно прозрачны. Депутаты также требуют предавать гласности подробности контрактов с фармацевтическими компаниями.