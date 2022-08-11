В России обнаружен новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»

Учёные из Петербурга описали новый штамм коронавируса, названный "русский дельтакрон", пишет РБК. Обнаруженный в России новый вариант коронавируса представляет собой гибрид штаммов "омикрон" и "дельта".

Штамм коронавируса "дельта" был впервые описан в Индии в конце 2020 года и некоторое время оставался доминирующим во многих странах. Однако в 2021 году его начал быстро вытеснять более заразный штамм "омикрон", впервые выявленный в Южной Африке. В итоге именно этот штамм, более заразный и вызывающий в большинстве случаев менее тяжелое течение болезни, стал доминирующим. В июне Роспотребнадзор сообщал, что на «омикрон» приходится почти 98,3% всех выявляемых в стране случаев COVID-19.

Как рассказал ученый-генетик из США Дмитрий Прусс, опасность штамма "российский дельтакрон" ещё предстоит изучить. "Необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа им.Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус." - рассказал Прусс.

Сообщения о появлении гибридов "дельты" и "омикрона" появились ещё в начале 2022 года. В январе об обнаружении "дельтакрона" сообщили кипрские ученые. У вируса, которым на Кипре заразались всего 25 человек, была одна генетическая основа с "дельтой", но в то же время были мутации, характерные для "омикрона". Как рассказал профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис, у кипрских учёных возникли предположения, что "дельтакрон" - это лабораторная ошибка, результат загрязнения образца вируса. Этой точки зрения придерживалась глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Теперь питерские вирусологи рбнаружили местный, российский вариант гибридного вируса, которы будут изучать изучить на предмет заразности и тяжести вызываемого им заболевания.