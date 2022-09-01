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мир

ЕС сертифицировал новые вакцины Pfizer и Moderna от коронавируса

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 Андрей Позняков
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Ампула с вакциной Pfizer против коронавируса
Ампула с вакциной Pfizer против коронавируса   -   Авторское право  JOSEPH PREZIOSO/AFP or licensors

Европейское агентство лекарственных средств сертифицировало ещё две вакцины Pfizer и Moderna против коронавируса. На этот раз речь идёт о разработках, адаптированных для борьбы со штаммом омикрон, с которым связывают крупнейшие всплески заболеваемости, определившие развитие пандемии в этом году.

Отмечается, что сертифицированные препараты эффективны и против исходного варианта инфекции. Эксперты надеются, что вакцины позволят поддерживать достаточно высокий уровень защиты от дальнейших мутаций вируса.

Будут ли эти препараты использованы массово, пока неясно. Европейское агентство рекомендует проводить ревакцинацию не раньше, чем через три месяца после получения последней дозы.