Овес, просо и гречиха возвращаются в альпийские регионы

Недалеко от Монтаньяны, в регионе Венето на севере Италии, традиционное выращивание проса распространилось среди более крупных плантаций пшеницы и кукурузы. Эти злаки позволяют производить продукты, подходящие для людей с непереносимостью глютена.

Владелец одной из этих ферм входит в число бенефициаров европейского проекта Re-cereal по возрождению выращивания овса, проса и гречихи в регионах вокруг итальянских и австрийских Альп.

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Джулия Розетти, фермер: "Наконец, пять лет назад мы перевели всю ферму на органические методы производства и решили переоборудовать землю для выращивания второстепенных культур, таких как просо, которое хорошо подходит для этого метода возделывания".

Инициатива Re-cereal направлена не только на повышение биоразнообразия за счет повторного введения традиционных культур, но также является научным проектом.

Компания Dr Schär - ведущий европейский производитель продуктов без глютена. Ее научно-исследовательский центр расположен в Триесте.

Более двух лет фирма занимается анализом генетических, агрономических и пищевых свойств десяти различных сортов гречихи и двенадцати сортов проса.

Сильвано Чиани, менеджер по исследованиям и инновациям компании Dr Schär: "Просо, в частности, является культурой, которая очень хорошо реагирует даже на стрессовые условия. В этом году, скажем, в Италии и по всей Европе сильная жара и сильная засуха. И, к сожалению, это проблема не только текущего года".

Общий бюджет созданного шесть лет назад проекта Re-cereal составляет более 1,3 миллиона евро, из которых почти миллион приходится на Европейскую политику сплочения.

Инициатива представляет собой проект трансграничного сотрудничества между Италией и Австрией.

Учреждения, а также государственные и частные организации участвуют в проекте по оптимизации методов выращивания. Также разрабатываются новые технологии для производства муки из гречихи, проса и овса с особыми характеристиками, направленные на то, чтобы способствовать ее использованию в производстве безглютеновых и других традиционных продуктов.

Вирна Церне, старший директор по исследованиям и разработкам компании Dr Schär: "Из этих сортов мы выбрали те, которые обладали очень важными характеристиками, будь то агрономические, технологические, питательные или органолептические характеристики. И мы продолжаем этот проект по гибридизации этих сортов, чтобы попытаться получить еще лучшие сорта в будущем".

В будущем, которое еще предстоит открыть.