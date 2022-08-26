Евросоюз расследует скандал с прослушкой греческих депутатов

Спецслужбы Греции уличены в одобренной государством слежке за видными политками. Это вызвало возмущение не только в Афинах, но и в Брюсселе. Еврокомиссия требуют привлечь к ответственности виновных, если имело место нарушение законов ЕС о защите данных. Скандал разразился после того, как сотрудники безопасности Европарламента выявили попытку прослушивать телефоны лидера оппозиционной социалистической партии ПАСОК Никоса Андрулакиса и другогодепутата, журналиста Танасиса Кукакиса. Сообщается, что при этом было использована шпионское программное обеспечение Predator (Хищник). Греческое правительство отрицает свою к этому причастность.

«Конечно, национальная безопасность находится в компетенции государства-члена, - сказал представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. - Однако обеспечивая национальную безопасность, государства-члены должны применять соответствующее законодательство ЕС, в том числе прецедентное право Европейского суда».

Пресс-секретарь спикера Роберты Метсолы заявил, что "незаконная слежка за коммуникациями депутатов непростительна". Юри Лаас добивал, что "такие нарушения принципов и ценностей, лежащих в основе общей демократической системы, недопустимы независимо от того, в каком государстве-члене они происходят", Профильный комитет Европарламента уже расследует применение в странах ЕС другой шпионской программы Pegasus (Пегас).

«Мы настаиваем на том, чтобы с одной стороны, направить в Грецию миссию этого комитета для сбора всей информации, а с другой стороны - на проведении здесь полного расследования, как это было с предыдущим делом, - сказала немецкий социалист Габриэле Бишофф. - Нужно разобраться с этой угрозой демократии и верховенству права, которая затрагивает разные страны-члены. Слежка велась не только за членом Европарламента, но и за греческим журналистом. А свобода СМИ также имеет первостепенное значение на европейском уровне».

Парламенский комитет планирует провести на следующей неделе два слушания, посвященные применению шпионских программ против граждан.

В связи со скандалом были вынуждены уйти в отставку глава греческой разведки и генеральный секретарь офиса премьер-министра.