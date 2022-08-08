Кириакос Мицотакис о прослушке: " Я ничего об этом не знал"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил в понедельник, что он не знал о прослушивании Нацинальной службой разведки телефона лидера Социалистической партии (ПАСОК) Никоса Андрулакиса в 2021 году, пытаясь дистанцироваться в своём выступлении перед нацией от нарастающего политического скандала.

Дело, возбужденное на прошлой неделе, вызвало бурю негодования: оппозиционные партии требуют тщательного расследования и называют разоблачения "личным Уотергейтом Мицотакиса".

"Национальная разведывательная служба (EYP) недооценила политический аспект этой конкретной акции. Формально это было адекватно, но политически неприемлемо. Слежка, возможно, соблюдала букву закона, но она была неправильной. Я ничего об этом не знал, в противном случае я бы никогда такого не позволил", -сказал МИцотакис пообещав провести капитальную реформу разведки. Её глава уже подал в отставку.

Никос Андрулакис, депутат Европарламента и лидер ПАСОК, заявил в пятницу, что узнал о прослушке своих разговоров 2021 года . Источник информации он не раскрыл.

ПАСОК - третья по значимости политическая партия Греции. На протяжении десятилетий она была главным политическим соперником консервативной партии Мицотакиса "Новая демократия".