English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Британские консерваторы готовятся объявить имя нового премьер-министра

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Кандидаты в премьер-министры Великобритании Риши Сунак и Лиз Трасс
Кандидаты в премьер-министры Великобритании Риши Сунак и Лиз Трасс   -   Авторское право  Kirsty Wigglesworth/AP Photo

Имя нового премьер-министра Великобритании может стать известно уже сегодня. Главный претендент на эту должность — министр иностранных дел королевства Лиз Трасс. По данным последних опросов, она опережает своего оппонента Риши Сунака с огромным отрывом: в августе за нее были готовы проголосовать 60% консерваторов, а за Сунака — менее 30%.

Во время предвыборной кампании Лиз Трасс пообещала увеличить расходы на оборону и уменьшить налоги, а уже на первой неделе работы на посту премьера — предоставить план по борьбе с ростом цен на электричество. Как пишет газета Telegraph со ссылкой на источники, Лиз Трасс уже обсуждала их возможную заморозку с крупнейшими британскими энергетическими компаниями.

Бывший канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак, после отставки Бориса Джонсона сменивший его на посту главы Консервативной партии, в начале предвыборной кампании лидировал в гонке на пост премьера, но, судя по опросам, быстро потерял преимущество.

Новый глава британского правительства должен приступить к работе уже завтра, когда Борис Джонсон окончательно покинет Даунинг-стрит.