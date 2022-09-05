Британские консерваторы готовятся объявить имя нового премьер-министра

Имя нового премьер-министра Великобритании может стать известно уже сегодня. Главный претендент на эту должность — министр иностранных дел королевства Лиз Трасс. По данным последних опросов, она опережает своего оппонента Риши Сунака с огромным отрывом: в августе за нее были готовы проголосовать 60% консерваторов, а за Сунака — менее 30%.

Во время предвыборной кампании Лиз Трасс пообещала увеличить расходы на оборону и уменьшить налоги, а уже на первой неделе работы на посту премьера — предоставить план по борьбе с ростом цен на электричество. Как пишет газета Telegraph со ссылкой на источники, Лиз Трасс уже обсуждала их возможную заморозку с крупнейшими британскими энергетическими компаниями.

Бывший канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак, после отставки Бориса Джонсона сменивший его на посту главы Консервативной партии, в начале предвыборной кампании лидировал в гонке на пост премьера, но, судя по опросам, быстро потерял преимущество.

Новый глава британского правительства должен приступить к работе уже завтра, когда Борис Джонсон окончательно покинет Даунинг-стрит.