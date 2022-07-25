Природные бедствия всё больше беспокоят жителей Европы В прошлом году на её Севере произошли небывалые наводнения, в этом году по всему континенту катится жара и бушуют лесные пожары. Часто отдельные страны не могут стправиться с экстремальными явлениями сами и обращаются за помощью к таким учреждениям, как находящийся в Брюсселе Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC). Его многонациональный персонал создают картину потенциально опасных погодных явлений на основе информации с мест и наблюдений за все планетой. В распоряжении Центра имеется так называемый "механизм гражданской защиты".

«Два года назад ситуация стала относительно спокойной, что было неожиданным, это было не нормально, - сказал директор ERCC Антуан Демассон. - Но за последние пять лет мы приводили в действие этот механизм для борьбы с лесными пожарами не только в Европе, но и в соседних странах Северной Африки. Мы также получали запросы из Грузии и т. д.»

Все 27 членов ЕС и 6 стран, не входящих в него, могут получать через механизм гражданской защиты помощь и оборудование, например, авиацию для тушения огня. Укомплектованы всем необходимым и готовы к отправке в зоны бедствия спасательные и медицинские бригады. Директор Координационного центра считает, что Евросоюз может справиться с растущим числом чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата, но всем нам нам придется привыкнуть к тому, что их станет больше, и передышки между ними будут всё короче.

«Мы указываем, что официальный сезон лесных пожаров начинается в июне. Но на самом деле большой Южный пояс находится в нём уже в феврале. На Корсике возгорания происходят в январе и феврале — настолько сухо. К весне растительность высыхает. Весной дождей слишком мало. А если вы туда приезжаете в начале лета, ситуация уже очень сложная. Это общая тенденция. Думаю, отныне нам придется жить с этим каждый год».

Тем временем за минувшие сутки в Европе продолжались лесные пожары, несмотря на улучшение ситуации в некоторых частях континента. Среди пострадавших районов в этот понедельник: остров Тенерифе в Испании, север Греции и регион Фриули в Италии, где впрочем огонь на деревьях потушен.