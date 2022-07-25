English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Новости Европы

Брюссельский Центр чрезвычайных ситуаций отслеживает пожары

Access to the comments Комментарии
 Christopher Pitchers
euronews_icons_loading
Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в Брюсселе
Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в Брюсселе   -   Авторское право  European Union, 2022

Природные бедствия всё больше беспокоят жителей Европы В прошлом году на её Севере произошли небывалые наводнения, в этом году по всему континенту катится жара и бушуют лесные пожары. Часто отдельные страны не могут стправиться с экстремальными явлениями сами и обращаются за помощью к таким учреждениям, как находящийся в Брюсселе Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC). Его многонациональный персонал создают картину потенциально опасных погодных явлений на основе информации с мест и наблюдений за все планетой. В распоряжении Центра имеется так называемый "механизм гражданской защиты".

«Два года назад ситуация стала относительно спокойной, что было неожиданным, это было не нормально, - сказал директор ERCC Антуан Демассон. - Но за последние пять лет мы приводили в действие этот механизм для борьбы с лесными пожарами не только в Европе, но и в соседних странах Северной Африки. Мы также получали запросы из Грузии и т. д.»

Все 27 членов ЕС и 6 стран, не входящих в него, могут получать через механизм гражданской защиты помощь и оборудование, например, авиацию для тушения огня. Укомплектованы всем необходимым и готовы к отправке в зоны бедствия спасательные и медицинские бригады. Директор Координационного центра считает, что Евросоюз может справиться с растущим числом чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата, но всем нам нам придется привыкнуть к тому, что их станет больше, и передышки между ними будут всё короче.

«Мы указываем, что официальный сезон лесных пожаров начинается в июне. Но на самом деле  большой Южный пояс находится в нём уже в феврале. На Корсике возгорания происходят в январе и феврале — настолько сухо. К весне растительность высыхает. Весной дождей слишком мало. А если вы туда  приезжаете в начале лета, ситуация уже очень сложная. Это общая тенденция. Думаю, отныне нам придется жить с этим каждый год».

Тем временем за минувшие сутки в Европе продолжались лесные пожары, несмотря на улучшение ситуации в некоторых частях континента. Среди пострадавших районов в этот понедельник: остров Тенерифе в Испании, север Греции и регион Фриули в Италии, где впрочем огонь на деревьях потушен.