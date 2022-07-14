Наводнения в Европе: год спустя

На фоне аномальной жары в Южной Европе Северная Европа вспоминает жертв катастрофических прошлогодних наводнений, которые называют самыми разрушительными за сто лет.

На западе Германии стихия унесла жизни более чем 180 человек; некоторых пропавших до сих пор не нашли. Материальный ущерб достигает 30 миллиардов евро.

"Вот посмотрите, прямо за мной всё видно. До сих пор почти ничего не сделано. В протестантской церкви так и не могут починить часы. Денег почему-то нет".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал в винодельческий регион в долине реки Аар. Виноградникам и подвалам потребовался почти год, чтобы возобновить работу. Политиков некоторые немцы обвиняют в том, что катастрофу можно было предсказать заранее, а помощь пострадавшим оказывать быстрее.

В Бельгии наводнение 21-го года стало сильнейшим за всю историю страны, затронуло почти всю территорию королевства и унесло жизни более чем 40 человек. В наиболее пострадавшие регионы приехали члены королевской семьи и руководители правительства.

Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии:

"Вообще, я слышал, как люди говорили, что столкнулись с чем-то тяжёлым, таким, чего никто не мог ожидать. Но я видел и множество проявлений солидарности, так что восстановление идет хорошо".

Но, как и в Германии, в Бельгии не все разделяют позитив политиков и считают, что на фоне глобальных проблем про пострадавших почти забыли.

"Многие люди так и не получили помощи, они не знают, что им делать. Они до сих пор не могут вернуться в свои дома. Это или проблема страховки, или коммунальные вопросы, я не знаю".

В меньшей степени июльские наводнения 2021 года затронули ещё с десяток европейский стран, от Великобритании до Румынии.

Ряд учёных назвал трагедию прямым следствием изменений климата.