В Брюсселе всё труднее снять жилье

В Бельгии вышел новый комикс на актуальную для общества тему. Его персонажи - реальные горожане, вынужденные ночевать на улице из-за роста цен на жильё. Среди них Симона Бреда, которая годами пыталась снять дом. Один арендодатель признался ей, что решил продать свою квартиру, только бы ни сдавать её на законных основаниях. Симона вспоминает.

"Он спросил меня: кто вы по национальности? Я ответила. А он сказал: знаю, что вы турчанка. Извините мадам, я уже продал кому-то эту квартиру. Я расплакалась, потому что ждала целый месяц".

Но в Брюсселе нет дефицита жилья, в нём строится около 3500 новых домов в год. Представитель организации, которая помогают людям, нуждающимся в крове, говорят, что город реагирует на потребности частных инвесторов, а не простых людей из этнических общин или мигрантов:

"Часто арендодатель предлагает таким людям только грязное жильё, потому что они темнокожие, носят чадру или другую неевропейскую одежду, или потому что у них нет большого дохода, - сказала Анн-Софи Дюпон. - Эти люди вынуждены снимать то, что им дают, иначе они останутся на улице».

Из-за инфляции социальная ситуация в Брюсселе ухудшится, как и других городах континента похожа. Общественная организация Housing Europe сообщает, что аренда квартир дорожает самыми быстрыми темпами за последние десять лет.

Это подтверждает агентство Евростат. По свежим данным, цены на жилье выросли на 9,4% в еврозоне и на 10% во всём Евросоюзе с прошлого года. Примерно так же дорожают и стройматериалы.

Генеральный секретарь организации Housing Europe призывает брать пример с Австрии.

"Посмотрите на Вену, - сказал Сорча Эдвардс. - Австрийские города предоставляют больше временного жилья по ограниченным ценам, чем на долгий срок».

3 из 5 обитателей Вены живут в муниципальных квартирах. Многие говорят, что именно поэтому у австрийской столицы высокие показатели качества жизни. А в Брюсселе в очереди на получение социального жилья стоят более 50 тыс семей, что составляет около 10% населения города.