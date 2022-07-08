Стратегическая изоляция России в Европе усилилась

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "На этой неделе стратегическая изоляция России в Европе ещё больше усилилась. 30 членов НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Формальное одобрение этого решения произошло на саммите НАТО в Мадриде, где альянс пригласил в военный клуб соседнюю с Россией Финляндию и скандинавского партнёра Швецию.

Это придаст НАТО больше влияния, особенно перед лицом военной угрозы со стороны Москвы. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, альянс поступил своевременно:

«Это самый быстрый процесс присоединения в истории НАТО. С момента подачи заявок на вступление до подписания протоколов о присоединении и политического соглашения на прошлой неделе в Мадриде прошло всего семь недель. Следующим шагом будет ратификации, и окончательное решение должны принять парламенты».

Парламентское одобрение не гарантировано в Турции. Эта страна-член НАТО всё ещё может создать проблемы для окончательного принятия Швеции и Финляндии, несмотря на меморандум о взаимопонимании, достигнутый между тремя странами. Иными словами, вопрос остается горячим, потому что у Анкары есть свои требования.

Разногласия по поводу Украины в Лугано

Тем временем международная конференция в швейцарском городе Лугано согласовала ряд принципов для восстановления Украины, среди которых - проведение в стране широких реформ, большая прозрачность, искоренение коррупции.

Украинскую делегацию возглавлял премьер-министр. Денис Шмыгаль описал один конкретный источник финансирования:

«Всё это стоит более 700 миллиардов [евро]. Мы понимаем, что это огромные деньги. Но мы понимаем также, что часть из них будет компенсирована за счёт конфискованных российских активов; их нужно конфисковать; эти деньги должны поступить Украине из конфискованных российских активов».

Несколько международных партнёров, в том числе президент Швейцарии, отклонили этот план. Их аргумент: защита прав собственности имеет фундаментальное значение в либеральной демократии.

Небольшие разногласия на конференции в Лугано это только начало долгого разговора.

Заплатит ли Россия за войну?

Ко мне присоединяется Якоб Киркегор, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона и Германского фонда Маршалла.

Гробе: Зачем проводить эту конференцию по восстановлению, когда война всё ещё бушует?

Киркегор: Прежде всего, у украинцев, безусловно, есть очень четкое желание как можно раньше получить твердые финансовые обязательства от экономически сильных стран Запада, которые их поддерживают. С другой стороны, потенциальные доноры хотят обеспечить себе лучшие позиции на будущее, и за это между ними идёт борьба. Швейцарцы и их гости очевидно, чувствовали, что им нужно быть впереди, показывать, что они поддерживают Украину. На конференции также была широко приставлена Европейская комиссия, а также некоторые финансовые институты ЕС. Другие страны "Большой семёрки", например, Соединённые Штаты, участвовали не столь активно, если вообще были представлены.

Гробе: Украинское правительство хочет использовать замороженные российские активы для финансирования большей части восстановления. Но многие доноры и международные партнеры не хотят этого делать по юридическим причинам. К чему вы склоняетесь? В конце концов, Россия растоптала правовые принципы при вторжении в Украину, верно?

Киркегор: Да. Но я думаю, что юридические основания замораживания, а тем более конфискации суверенных активов, потенциально весьма проблематичны. Но знаете, ничего из этого на самом деле не может произойти, пока не будет реального мирного договора между Россией и Украиной. В этих обстоятельствах я могу себе представить, как российское правительство добровольно пойдёт на сделку, обязуется внести определенную сумму из этих замороженных активов, потому что это не будет явными репарациями за войну. Эти деньги в каком-то смысле всё равно потеряны для России. Если это произойдет, я предвижу, что с благословения России, замороженные активы сыграют свою роль в усилиях по восстановлению.

Гробе: Что должно произойти, чтобы восстановление Украины не погрязло в коррупции?

Киркегор: Прежде всего, необходима полная прозрачность по поводу того, куда идут деньги. Это потребует довольно много усилий со стороны украинского правительства. Но, возможно, не менее важно справедливо распределить финансирование среди разных регионов Украины, направить средства органам местного самоуправления, местному населению. Это не то, чем традиционно была известна Украина, как раз наоборот. Если деньги будут выдаваться из Киева диктатом сверху вниз, это не работать не будет.

"Комедия" от Лаврова

В такие времена, как нынешние, когда политика кажется мрачной и пессимистичной, хорошо послушать что-нибудь вроде комедии. Это помогает пережить день. Однако иногда сама политика является комедией, и это плохие новости, потому что политика не должна сводиться к шуткам.

Я не говорю здесь о Борисе Джонсоне, хотя...

Нет, я говорю о российском министре иностранных дел - вы его знаете, это один из тех персонажей, о которых думаешь: "интересно, смеются ли они вообще когда-нибудь?"

Этот самый Сергей Лавров на минувшей неделе с невозмутимым видом говорил миру, что необходимо «_соблюдать принцип международного права, принципы Устава ООН_» и «_принцип суверенного равенства государств и невмешательства в их дела_».

Вы не ослышались. Он разглагольствует о достоинствах международного права и невмешательстве в дела других стран после того, как Россия развязала агрессивную войну против своего соседа.

Это шутка? Сарказм? Высокая дипломатия? Кто знает..."