Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Стокгольм и Хельсинки завершили формальные переговоры о вступлении в Североатлантический союз за один раунд, состоявшийся 4 июля.

"Двери НАТО открыты для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии, Швеции и НАТО. Мы станем сильнее с 32 странами-членами", - сказал Йенс Столтенберг, открывая церемонию.

Для официального вступления в союз необходима ратификация договора финским и шведским парламентами, а также парламентами 30 стран, которые уже входят в НАТО.

Две северные европейские страны, долгое время придерживавшиеся нейтралитета, заявили о желании стать членами военно-политического альянса после вторжения России в Украину в феврале этого года.