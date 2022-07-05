Десятки стран помогут восстанавливать Украину

По итогам конференции в швейцарском Лугано десятки стран договорились оказывать Украине долговременную финансовую помощь. В совместной декларации указывается, что процесс распределения средств должен быть прозрачным и подчеркивается необходимость систематически укреплять верховенство права и искоренять коррупцию.

Швейцария сообщила, что к концу года удвоит свое содействие Украине до 104 млн долларов. Норвегия только что выделила Украине миллиард евро на ближайшие два года.

Министр внешней торговли Нидерландов Лисье Схрейнемахер заявила, что от ее страны Украина получила дополнительно 200 миллионов евро. "Эти средства направляются на ежедневные затраты украинского правительства, такие как выплата зарплат госслужащим, учителям и работникам системы здравоохранения. Этот новый вклад поступает дополнительно к нашей предыдущей финансовой помощи, которая достигла 140 миллионов евро", — сказала министр.

По оценкам правительства Украины, реализация плана по восстановлению страны потребует не менее 750 млрд долларов

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поддержала идею об использовании замороженных активов РФ. "Прежде всего мы должны создать финансирование. Нужно найти больше средств в наших собственных бюджетах либо взять коллективный кредит. Но наиболее адекватный и справедливый путь -- конфисковать и использовать замороженные санкциями активы России. Мы не сможем воскресить людей, убитых Россией, ноу нас есть реальный шанс заставить агрессора заплатить, потому что эти активы содержатся в наших банках и пришвартованы у наших берегов", — заявила глава литовского правительства.

Правительство Украины планирует в первую очередь восстанавливать критически важные объекты гражданской инфраструктуры.

В результате российской военной агрессии в стране разрушены сотни больниц, школ и детских садов и десятки тысяч жилых домов.