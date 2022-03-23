Лавров предупредил НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег НАТО от возможного размещения миротворческих сил на Украине. Предложение поступило от Польши, члена Атлантического альянса и одного из главных союзников украинского правительства. Для главы российского МИДа - это опасная провокация:

"Вот польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев туда. Я надеюсь, они понимают, о чём ведут речь? Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооружённых сил, которого все не то чтобы хотели избежать, а говорили, что его никогда не должно состояться в принципе", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

НАТО размещать миротворческие силы пока не намерена, но говоритоб укреплении своих восточных рубежей. Накануне открывающегося в четверг экстренного саммита альянса его генеральный секретарь Йенс Столтебнерг заявил:

"Я ожидаю, что лидеры согласятся укрепить позиции НАТО во всех областях путём значительного увеличения наших сил в восточной части Североатлантического союза, на суше, в воздухе и на море. Первый шаг — развертывание четырех новых боевых групп НАТО".

Столтенберг добавил, что НАТО окажет дополнительную помощь Украине, "чтобы противостоять ядерным и химическим угрозам со стороны России".