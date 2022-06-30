Швеция и Финляндии достигли в НАТО взаимопонимания с Турцией

Союзники по НАТО празднуют предстоящее принятие в свои ряды Швеции и Финляндии. Ещё накануне против была Турция, обвиняя эти страны в укрывании курдских активистов и требуя снять эмбарго на поставки ей оружия. Но президент Реджеп Тайип Эрдоган после встречи на саммите НАТО в Мадриде с генеральным секретарём Йенсом Столтенбергом и подписания меморандума о взаимопонимании снял своё вето. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал в интервью Euronews, что Анкара не получила тайных уступок от Хельсинки и Стокгольма:

«Мы не меняем наше законодательство в Финляндии. Швеция не меняет своё законодательство. Мы договорились о сотрудничестве между нашими властями, но мы следуем нашим собственным законам в отношении прав человека, экспорта оружия и так далее. Я не думают, что такого рода усиленное сотрудничество между властями - это плохо. Мы все скоро будем членами одного военного альянса. Об этом и говорится в тексте".

Меморандум обещает, что две страны рассмотрят уже направленные Турцией запросы об экстрадиции ей подозреваемых в терроризме. Финляндия говорит, что таких незакрытых дел нет. Швеция считает, то её 100-тысячная курдская диаспора не представляет угрозы.

Им верит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис:

"Швеция и Финляндия — надежные демократические партнёры, которые всегда показывали пример в соблюдении прав человека и верховенства закона. Поэтому я полностью уверен, что они не пожертвуют основными принципами, которые они так непреклонно защищали в предыдущие годы. Я думаю, что они нашли формулировки и решения, которые сохраняют их принципиальную позицию, но позволяют нам придерживаться того, о чем просила Турция».

В меморандуме Стокгольм и Хельсинки подтвердили, что Рабочая партия Курдистана является запрещенной организацией, и заявили они не будут оказывать поддержку группам, действующим в Сирии. Швеция и Финляндия подчернули, что у них нет национальных эмбарго на поставки оружия в Турцию. Против неё были введены американские санкции после того, как турки приобрели у России зенитные ракетные комплексы С-400.