Эрдоган хочет и F-35, и С-400

"Ошибкой" назвал президент Турции решение администрации Дональда Трампа исключить Анкару из программы поставок истребителя F-35. Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что ему удастся найти компромисс по этому вопросу с новым президентом США Джо Байденом.

"Очевидно, что у нас проблема с F-35". Несмотря на то, что мы заплатили очень серьезные деньги по этому вопросу, к сожалению, F-35 до сих пор нам не поставили. Это очень серьёзная ошибка, которую совершила страна-союзник Америка. Я надеюсь, что со вступлением в должность господина Байдена, мы сможем это обсудить, сделаем шаги навстречу друг другу, чтобы это исправить".

Вашингтон исключил Анкару из программы поставки F-35 после подписания в 2017 году контракта с Москвой на поставку комплексов С-400. Турция стала первым государством НАТО, которое приобрело российские зенитные ракетные системы большой и средней дальности.

11 января глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир сообщил, что поставленные в республику С-400 готовы к вводу в эксплуатацию.