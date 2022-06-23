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Новости Европы

Подоплёка спора России с Литвой о транзите в Калининград

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 Alice Tidey
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Калининградский таможенный пост МАПП Чернышевское
Калининградский таможенный пост МАПП Чернышевское   -   Авторское право  AP Photo

Россия обвиняет Литву в блокаде Калининграда и требует немедленно восстановить транзитное сообщение с областью. Брюссель подчеркивает, что Вильнюс только выполняет санкции Евросоюза, которые заработали 17 июня. 

Главная железнодорожная компания Литвы начала досмотр составов на линии, соединяющей Калининград и Москву через часть литовской территории и Белоруссию.

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