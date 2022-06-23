Подоплёка спора России с Литвой о транзите в Калининград

Подоплёка спора России с Литвой о транзите в КалининградКомментарии
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Россия обвиняет Литву в блокаде Калининграда и требует немедленно восстановить транзитное сообщение с областью. Брюссель подчеркивает, что Вильнюс только выполняет санкции Евросоюза, которые заработали 17 июня.
Главная железнодорожная компания Литвы начала досмотр составов на линии, соединяющей Калининград и Москву через часть литовской территории и Белоруссию.
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