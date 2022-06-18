Необычайно ранний и интенсивный зной в Европе

Жители стран западной Европы изнывают от аномальной жары. Во Франции в целом ряде районов температура воздуха в субботу днем превысила 40 градусов Цельсия. В 14 департаментах объявлен красный, наивысший уровень опасности, еще 56 находятся в оранжевой зоне , включая столичный регион. В эти выходные Национальное метеорологическое агентство ожидает исторических температурных рекордов. Необычайно ранняя волна тепла, более характерная для июля и августа, затронула три четверти населения Франции.

В городах страны резко ухудшилось качество воздуха, т.к жара привела к повышению концентрации озона. 70 -летний Кристиан живет в Париже на последнем, шестом этаже старого дома под крышей, которая днем раскаляется от солнца. Он говорит что не может спать по ночам.

Одиноким пожилым людям помогают добровольцы. "Мы стараемся в каждом случае выбирать индивидуальный подход, зачастую это очень непросто. Мы навещаем людей, но видеть, в каких условиях они живут, мне лично тяжело, меня это возмущает, разбивает мне сердце", -- говорит Матье Мазо из благотворительной организации "Международная федерация маленьких братьев бедных".

Не по сезону ранняя волна тепла, распространившаяся из Северной Африки на Европу, отличается необычно высокой интенсивностью, отмечают во Всемирной метеорологической организации.

На севере Италии сильнейшая за последние 70 лет засуха угрожает уничтожить урожай в области Ломбардия. На Паданской равнине -- сельскохозяйственном центре стран -- во многих городах ограничена подача воды.

В нескольких районах Испании разгорелись лесные пожары. Свыше трех тысяч человек и более 250 животных были эвакуированы из тематического парка Пюи-дю-Фу в Толедо. В автономном сообществе Кастилия-и-Леон были эвакуированы жителей семи деревень,огонь уничтожил 9 тысяч га природных насаждений.