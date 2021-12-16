Роботы восстановят фрески в Помпеях

Роботы восстановят фрески в ПомпеяхКомментарии
Роботы на службе археологов.
В Местре, недалеко от Венеции, исследователи приступили к реализации проекта под названием RePAIR, цель которого - восстановить разрушенные фрески из Помпеев с помощью робототехники и машинного обучения.
Подобные технологии впервые будут использованы для физической реконструкции археологических артефактов.
Роботы могут просканировать тысячи фрагментов, распознавать их с помощью системы трехмерной оцифровки, а затем помещать каждый из них в правильное положение.
Объектом этих экспериментов станут фрески со стен и потолка Дома художников за работой, которые были повреждены во время извержения Везувия в 79 году н.э., а затем превратились в осколки в результате бомбардировок Второй мировой войны.
Также роботы попытаются собрать воедино фрагменты фресок из Школы доспехов (Schola Armaturarum), которые образовались в результате обрушения здания в 2010 году.