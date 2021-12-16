Роботы восстановят фрески в Помпеях

Роботы на службе археологов.

В Местре, недалеко от Венеции, исследователи приступили к реализации проекта под названием RePAIR, цель которого - восстановить разрушенные фрески из Помпеев с помощью робототехники и машинного обучения.

Подобные технологии впервые будут использованы для физической реконструкции археологических артефактов.

Роботы могут просканировать тысячи фрагментов, распознавать их с помощью системы трехмерной оцифровки, а затем помещать каждый из них в правильное положение.

Не все фрагменты хорошо сохранились. Мы также должны принять во внимание, что могут быть части рисунка, которые находятся поверх фрески, но не видны, И эта технология поможет нам определить изначальный рисунок, прежде чем он был стерт температурой, или дождем, или другими факторами, которые действительно изменяют структуру фрагментов с течением времени Арианна Травильи координатор, Итальянский технологический институт

Объектом этих экспериментов станут фрески со стен и потолка Дома художников за работой, которые были повреждены во время извержения Везувия в 79 году н.э., а затем превратились в осколки в результате бомбардировок Второй мировой войны.

Также роботы попытаются собрать воедино фрагменты фресок из Школы доспехов (Schola Armaturarum), которые образовались в результате обрушения здания в 2010 году.