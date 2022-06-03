Европейских либералов беспокоит война в Украине

В Дублине проходит съезд Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ). На него приехало свыше тысячи делегатов со всего континента. Либералы выступают с умеренных центристских позиций, ставят выше всего права и свободы человека, а в последнее время особенно - мир на Земле. Как и другим основным партиям Евросоюза, Альянсу приходится отвечать на трудные вопросы избирателей о проблемах жилья, безработицы, дороговизны, а теперь и войны в Украине.

"Она оказывает огромное влияние на инфляцию, стоимость жизни, создаёт угрозы экономическим перспективам на следующие несколько лет, - сказал ирландский евродепутат Билли Келлехер. - Пагубные последствия войны добавляются к другим важными проблемам, которые могут привести к недовольству широкого электората. Либеральные политики должны отстаивать своё пространство, объясняться и снова подключиться к обществу».

Сегодня у европейских либералов 70 партий, 6 еврокомиссаров и 5 премьер-министров. Среди последних - глава правительства Люксембурга. Он обвинил своего венгерского коллегу Виктора Орбана в применении шантажа при утверждении антироссийских санкций с целью добиться исключения из них Патриарха Московского и всея Руси:

«Мы заключили сделку. А сделку надо соблюдать, - сказал Ксавье Беттель. - Нельзя возвращаетесь на следующий день угрожать срывом сделки, потому что кто-то находится в санкционном списке. Все знали, что Кирилл внесён в этот "чёрный" список. Я отправил Виктору смс, указав, что его поведение неприемлемо, что я этим недоволен, что это недопустимо. Я до сих пор жду ответа. "

К либеральном Альянсу за Европу присоединилась украинская партия "Слуга народа", надеясь и на присоединение своей страны к ЕС. Её основал ставший теперь президентом Владимир Зеленский. Его представляет в Дублине депутат Верховной Рады, глава партии "Голос":

«Украина должна получить чёткие заверения в том, что наша кандидатура на вступление ЕС будет поддержана, а также конкретный план того, что нам нужно делать, - сказала Кира Рудик. - А затем просто оставьте это нам. Мы будем работать изо всех сил, чтобы поставить галочку в каждом пункте плана».