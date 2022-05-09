Березовые леса — уникальное природное наследие Европы

В национальном парке Пакленице в Хорватии расположена один из старейших березовых лесов Европы. Он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вырубка леса здесь запрещена.

Это очень важно, так как в этом никогда не вырубавшимся (коренном) лесу обитает богатая флора и фауна. Он также важен для сдерживания изменения климата. Из-за многовековой вырубки таких лесов в Европе осталось немного.

Златко Марасович работает здесь егерем:

«В мертвом дереве проживает много видов насекомых, которыми питаются гнездящиеся в лесу птицы. Поэтому мертвые деревья очень важны для такого рода лесов».

Защита последних березовых лесов Европы — главная задача проекта Beech Power. Он помогает пяти национальным паркам Европы обмениваться знаниями и придерживаться единых стандартов. Бюджет проекта — чуть меньше 1 млн 900 тыс. евро. 1,5 млн выделил фонд регионального развития ЕС.

Еще одна задача проекта — налаживание контакт между населенными пунктами и развитие образовательных программ. Местные школьники общаются со своими сверстниками в Германии. Они вместе узнают о значении лесов для окружающей среды в игровой форме.

«Национальный парк Пакленица очень редкое место, — объясняет учительница Ана Каталиниц. — Но наши дети, которые здесь родились, привыкли к нему. Они не смотрят на него как на чудо природы, каким его, наверное, считают люди из других частей мира. Поэтому очень важно, что они могут посмотреть на парк глазами немецких школьников и понять, почему этот парк так ценен и прекрасен».

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Когда-то березами были покрыты 90 млн га территории Европы. Сейчас где-то 90 тыс. Изменение к лучшему отношения к таким лесам дает надежду на то, что и будущие поколения будут получать пользу от этих экосистем.

«Этот проект очень важен для Пакленицы, — уверен егерь Златко. — Мы делимся опытом с другими странами Европы. В нашем проекте участвуют дети. Очень важно воспитывать следующие поколение любителей природы и лесников для нашего парка».