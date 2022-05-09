Мариуполь и Москва: День Победы

В Мариуполе прошёл парад, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне. Местные жители рассказывает, что из-за запретов украинских властей, объявивших незаконной демонстрацию красных знамён и другой советской символики, этот праздник им приходилось отмечать почти украдкой:

– Если, может быть, нам запрещали первое время где-то что-то, то мы всё равно в каждой семье отмечали этот праздник. А потом уже мэрия разрешала нам возлагать цветы, ветеранов поздравляли… Но власть это не приветствовала. Так что мы это доказали ещё в 2014 году, что всегда будем вместе с Россией.

В Москве люди вышли на улицы, чтобы увидеть парад и отметить День Победы – для многих самый главный праздник, отношение к которому остаётся прежним:

– Отношение вообще не поменялось. Наоборот, мне кажется, усилился патриотизм, любовь к Родине, чтобы на нас не нападали всякие американцы. А так всё хорошо, ничего не поменялось.

Но что бы сказали советские воины, узнав, что украинцы и русские теперь воюют друг с другом?

– Это несравнимые вещи – подвиг советского солдата и то, что сейчас происходит на Украине. Мне кажется, что тот самый советский солдат, который совершил тот самый подвиг, он бы сейчас очень огорчился из-за того, что происходит сейчас на Украине.

Более миллиона человек, по данным местных СМИ, приняли в этот день участие в шествии «Бессмертный полк».