(Интерфакс:) В Москве на Красной площади в понедельник состоялся парад, знаменующий 77-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парад начался в 10:00 под бой кремлевских курантов. По данным Минобороны РФ, в нем принимали участие 11 тысяч человек и 131 образец современной боевой техники.
Летная программа парада Победы на Красной площади в Москве была отменена.
Пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчетов. Парадный расчет женщин-военнослужащих представили курсанты шести военно-учебных заведений.
В Минобороны РФ сообщили, что участники специальной военной операции по освобождению ДНР и ЛНР присутствовали на параде Победы.
По данным ведомства, в Москве в 22:00 состоится праздничный салют.
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