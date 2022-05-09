(Интерфакс:) В Москве на Красной площади в понедельник состоялся парад, знаменующий 77-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Парад начался в 10:00 под бой кремлевских курантов. По данным Минобороны РФ, в нем принимали участие 11 тысяч человек и 131 образец современной боевой техники.

Летная программа парада Победы на Красной площади в Москве была отменена.

Пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчетов. Парадный расчет женщин-военнослужащих представили курсанты шести военно-учебных заведений.

В Минобороны РФ сообщили, что участники специальной военной операции по освобождению ДНР и ЛНР присутствовали на параде Победы.

По данным ведомства, в Москве в 22:00 состоится праздничный салют.