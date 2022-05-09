49 предложений о будущем Европы

49 предложений о будущем ЕвропыКомментарии
Танцы Европарламенте. Такое здесь можно наблюдать далеко не часто. Настоящий спектакль устроили молодые танцоры по случаю завершения Конференции о будущем Европы.
9 мая - в праздник мира и единства - День Европы - граждане передали 49 предложений Конференции лидерам стран ЕС. Церемонии предшествовал целый год напряжённой совместной работы простых европейцев и представителей институтов сообщества с сотнями панельных дискуссий на самые разные темы.
Большинство инициатив касаются повседневной жизни, проблем экономики, трудоустройства и глобального потепления. Больше всего споров вызвали те, которые предполагают серьезные изменения в процессе принятия решений в Евросоюзе и его и реформирование.
Омри Прейс, директор Alliance 4Europe:
"Мы работаем над тем, чтобы включить в повестку вопрос об отмене права вето в Совете ЕС. Потому что мы видим, что из-за него Европа не может двигаться вперёд".
В настоящее время для принятия решений, касаемых международных дел, требуется согласие всех 27 стран-членов блока. В ситуации кризиса это существенно замедляет реагирование ЕС. Яркий тому пример: процесс обсуждения санкций против России после вторжения в Украину.
Председатель Еврокомиссии высказалась в поддержку инициативы об отмене права вето.
Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:
"Я всегда говорила, что единодушие при голосовании по некоторым ключевым вопросам просто-напросто больше не имеет смысла, если мы желаем двигаться быстрее".
Чтобы скорректировать процесс принятия решений, нужно вносить соответствующие изменения в договор о Европейском Союзе. Против этого выступают 13 государств-членов сообщества.
Они подписали заявление, в котором высказались за то, чтобы "предотвратить необдуманные и преждевременные попытки начать процесс изменения Договора". Также утверждается, что в противном случае, эта инициатива "отвлечёт внимание политиков от решения проблем граждан".
Рекомендации Конференции о будущем Европы могут быть реализованы, но обязательной юридической силы они не имеют.