49 предложений о будущем Европы

Танцы Европарламенте. Такое здесь можно наблюдать далеко не часто. Настоящий спектакль устроили молодые танцоры по случаю завершения Конференции о будущем Европы.

9 мая - в праздник мира и единства - День Европы - граждане передали 49 предложений Конференции лидерам стран ЕС. Церемонии предшествовал целый год напряжённой совместной работы простых европейцев и представителей институтов сообщества с сотнями панельных дискуссий на самые разные темы.

Большинство инициатив касаются повседневной жизни, проблем экономики, трудоустройства и глобального потепления. Больше всего споров вызвали те, которые предполагают серьезные изменения в процессе принятия решений в Евросоюзе и его и реформирование.

Омри Прейс, директор Alliance 4Europe:

"Мы работаем над тем, чтобы включить в повестку вопрос об отмене права вето в Совете ЕС. Потому что мы видим, что из-за него Европа не может двигаться вперёд".

В настоящее время для принятия решений, касаемых международных дел, требуется согласие всех 27 стран-членов блока. В ситуации кризиса это существенно замедляет реагирование ЕС. Яркий тому пример: процесс обсуждения санкций против России после вторжения в Украину.

Председатель Еврокомиссии высказалась в поддержку инициативы об отмене права вето.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Я всегда говорила, что единодушие при голосовании по некоторым ключевым вопросам просто-напросто больше не имеет смысла, если мы желаем двигаться быстрее".

Чтобы скорректировать процесс принятия решений, нужно вносить соответствующие изменения в договор о Европейском Союзе. Против этого выступают 13 государств-членов сообщества.

Они подписали заявление, в котором высказались за то, чтобы "предотвратить необдуманные и преждевременные попытки начать процесс изменения Договора". Также утверждается, что в противном случае, эта инициатива "отвлечёт внимание политиков от решения проблем граждан".

Рекомендации Конференции о будущем Европы могут быть реализованы, но обязательной юридической силы они не имеют.