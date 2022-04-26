Пиринейский полуостров укрепляет энергетическую самостоятельность

Испания и Португалия достигли политического соглашения с Еврокомиссией о введении верхнего лимита на стоимость природного газа. По нему устанавливается начальная цена в 40 евро за мВтч, которая может увеличиться в среднем, в зависимости за источника, до 50 евро, что составляет половину от нынешней цены по ЕС.

Испанский министр по энергетическому переходу Тереса ​​Рибера сообщила, что стоимость газа отделяется от стоимости нефти и других энергоносителей:

«Это соглашение в основном предназначено для усиления защиты потребителей, которые особенно зависимы от колебаний цен на оптовом рынке энергии. Мы выводим из системы ценообразования цену на природный газ ».

Чрезвычайная мера носит временный характер и рассчитана на 12 месяцев. Она вступит в силу на следующей неделею. Иберийские потребители почувствуют её действие с мая.

«Это соглашение даст выгоду всем, и никто не будут обделён, - уверяет португальский министр по борьбе с изменением климата Дуарте Кордейру. - Тот, кто больше всего выиграет, должен будет покрывать расходы на этот механизм».

На последнем заседании Европейского совета была признана энергетическая особенность Пиренейского полуострова: Испания и Португалия имеют более высокую долю возобновляемых источников и низкую подключённость к другим странам.

Теперь регион укреплят свою экономическую независимость от единого рынка ЕС, а также внешних поставщиков, таких как Россия.