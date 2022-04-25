Проект PISMO: Кремниевая долина в Хорватии

Деревня Новска, расположенная в Сисакско-Мославинской жупании Хорватии, хочет стать центром балканской Кремниевой долины. Последние пять лет здесь реализуется европейский проект PISMO по созданию двух центров разработки компьютерных игр и подготовки молодых разработчиков. Задача проекта — создание новых рабочих мест в этом перспективном секторе экономики. Радикальная смена парадигмы.

«30 лет назад здесь повсюду были заводы тяжелой промышленности, — вспоминает заместитель директора агентства регионального развития. — Затем здесь была война, кризис и всё прочее. И мы подумали: как нам задержать здесь молодых людей? Так мы начали работать над инициативой по созданию в нашем регионе центра игровой индустрии. Вот так всё началось».

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Суммарная стоимость проекта — 3 млн 360 тыс. евро, почти 80% из которых дает фонд регионального развития ЕС, а остальные 20% — власти Сисакско-Мославинского региона.

В проекте PISMO участвуют 67 компаний и стартапов — почти в три раза больше, чем задумывалось в начале. Среди них — разработчик очков для слабослышащих людей, которых сейчас во всем мире насчитывается более 400 миллионов. Эти очки трансформируют речь в текст, который немедленно отражается на линзах. Ожидается, что после того, как будет закончена работа по привлечению инвесторов, стоимость этих очков составит 500 евро.

«В очках расположен микрофон направленного действия, — объясняет со-основательница стартапа Grow Йосипа Бенцек, — который пересылает звук в облако, а затем отражает распознанный там текст на поверхности линзы, с помощью небольшого приспособления».

Стефан Ведрина специализируется на образовательных компьютерных играх. Одна из них — MOOPIES для самых маленьких. Дети обучают персонажей некоторым действиям, одновременно обучаясь математике, например. Создатель этой игры прошел обучение по программе PISMO. Сейчас его стартап функционирует в рамках технологического инкубатора.

«Мы платим только за аренду, а не за технику. Люди из PISMO приглашают инвесторов из региона и даже из других стран Европы. Как минимум раз в неделю мы демонстрируем им наши разработки. То есть у нас тут много возможностей».

Сюда часто приходят на практику школьники, такие как 15-летняя Лорена Бурсачь, потому что программирование входит в их программу обучения:

«Я сейчас на первом году обучения программированию. Мне хочется изучать графический дизайн. Это моя мечта. Теперь она осуществляется, чему я очень рада».