Пелешацкий мост вновь объединит Хорватию

26 июля Пелешацкий мост откроют для движения, и он, наконец, соединит основную территорию Хорватии с её южным анклавом, где находится Дубровник. Сейчас туда нельзя попасть по суше: после распада Югославии 9-километровый участок побережья Адриатики достался Боснии и Герцеговине. Новый мост восстановит территориальную целостность Хорватии.

"Мы только сейчас становимся частью Хорватии, потому что люди были просто изолированы. Чтобы попасть в основную часть страны, нужно было пересечь две границы", — говорит ловец моллюсков Марио Радибратович.

Благодаря Пелешацкому мосту, теперь туристам и местным жителям не придется садиться проезжать через Боснию и Герцеговину и стоять в очередях на границе, чтобы попасть на юг Хорватии по суше.

В общей сложности проект обошелся в 525 миллионов евро, 327 из которых выделил Евросоюз. На эту сумму был построен сам мост и подъездные дороги к нему.

Пелешацкий мост — длиной в 2,4 км стал самым большим мостом в Хорватии, а министр транспорта страны Олег Буткович уже назвал его "одним из самых значительных европейских архитектурных достижений нашего времени".