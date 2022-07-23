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мир

Пелешацкий мост вновь объединит Хорватию

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Строительство Пелешацкого моста началось еще в 2007 году, но откроют его только 26 июля 2022.
Строительство Пелешацкого моста началось еще в 2007 году, но откроют его только 26 июля 2022.   -   Авторское право  ELVIS BARUKCIC/AFP

26 июля Пелешацкий мост откроют для движения, и он, наконец, соединит основную территорию Хорватии с её южным анклавом, где находится Дубровник. Сейчас туда нельзя попасть по суше: после распада Югославии 9-километровый участок побережья Адриатики достался Боснии и Герцеговине. Новый мост восстановит территориальную целостность Хорватии.

"Мы только сейчас становимся частью Хорватии, потому что люди были просто изолированы. Чтобы попасть в основную часть страны, нужно было пересечь две границы", — говорит ловец моллюсков Марио Радибратович.

Благодаря Пелешацкому мосту, теперь туристам и местным жителям не придется садиться проезжать через Боснию и Герцеговину и стоять в очередях на границе, чтобы попасть на юг Хорватии по суше.

В общей сложности проект обошелся в 525 миллионов евро, 327 из которых выделил Евросоюз. На эту сумму был построен сам мост и подъездные дороги к нему.

Пелешацкий мост — длиной в 2,4 км стал самым большим мостом в Хорватии, а министр транспорта страны Олег Буткович уже назвал его "одним из самых значительных европейских архитектурных достижений нашего времени".