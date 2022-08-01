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В ЕС выпустят датчик для мгновенного выявления витаминов в продуктах

 Aurora Velez
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В ЕС выпустят датчик для мгновенного выявления витаминов в продуктах
Авторское право  euronews

Проект European Food Screening EMR, объединяющий фермеров, производителей продуктов питания, технологические лаборатории и университеты, ставит амбиционную задачу - вывести европейское сельское хозяйство на новый уровень.

Один из флагманских продуктов, который разрабатывается в его рамках  - биосенсор, способный определять количество витаминов во фруктах и овощах в режиме реального времени в полевых условиях. Испытания проводятся на огурцах, выращенных в теплице в голландском Баарло - с тем, чтобы вывести новинку на рынок через 2 года.

Зная состав продукта, его производители смогут регулировать такие переменные, как потребление воды, и улучшать питательные качества своих культур.

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Oelsner, Natalia/
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Oelsner, Natalia/
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Oelsner, Natalia/
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Oelsner, Natalia/
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Oelsner, Natalia/
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Oelsner, Natalia/
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Oelsner, Natalia/
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Oelsner, Natalia/
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Oelsner, Natalia/

Результат менее чем за минуту

Примкнувшая к проекту компания Yookr занимается тем, что переводит необработанные данные в простую и понятную для пользователя информацию, доставляя ее на экран гаджета или смартфон.

"Обычно, если вы хотите определить содержание витаминов в овощах или фруктах, для получения результата требуется как минимум несколько дней, ведь продукт уходит в лабораторию, - отмечает Джон ван Хелден, директор и владелец компании. - Мы же сегодня готовы произвести замеры датчиком и выдать результат менее чем за минуту.

Биосенсор способен обнаруживать витамины в продуктах питания с помощью цветового кода. Университет Маастрихта отвечает за химическую "начинку" - рецептор, который и устанавливает точное содержание витаминов в образце.

Бюджет проекта Food Screening EMR составляет почти 2 миллиона евро. Половина этой суммы выделена по линии Европейской политики сплочения. В инициативе участвуют около десяти немецких, бельгийских и голландских университетов, исследовательских центров и компаний.

Лучшая информация для потребителей

Одним из преимуществ биосенсора его разработчики называют простоту в использовании и способность мгновенно собрать важнейшую  информацию.

"Вы наверняка хотите знать, какие питательные вещества содержатся в том, что вы едите, и в каких количествах, - говорит Барт ван Грисвен, руководитель проекта Food Screening EMR. - В супермаркете вам могут сказать, что тот или иной продукт важен для здоровья, но так ли это на самом деле? Если у вас есть датчик, способный быстро замерить содержание витамина С в продукте, это очень полезно", - говорит он.

Преодоление разрыва с обществом

Чтобы облегчить переход к сельскому хозяйству завтрашнего дня, необходимо наладить коммуникацию между заинтересованными сторонами в отрасли и за ее пределами. Brightlands Campus Greenport Venlo, центр, специализирующийся на здоровом питании и будущем садоводческого сектора, занимается именно этим.

"Мы связались со всеми этими инновационными компаниями, которые действительно хотят помочь потребителю стать здоровее и готовы искать решения, - объясняет Макс Фогель, менеджер по развитию бизнеса.- Мы попытались объединить их вокруг проекта, чтобы преодолеть разрыв с обществом".