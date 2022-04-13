Посёлок для осевших в Бельгии цыган

На северной окраине бельгийского города Гент построен посёлок для цыган, желающих покончить с кочевым образом жизни. Утром его обитатели занимаются домашним хозяйством, торопятся на работу и учёбу. Над этим жилым комплексом шефствует благотворительная организация «Каритас»,а финансовую поддержку ему оказывает муниципалитет.

«Люди, которые раньше жили в трущобах, теперь здесь, - сказал член Горсовета Ханнес Шотте. - Гент больше не потерпит, чтобы рядом появлялся самостройный табор, где условия просто бесчеловечные. Мы больше не хотим такой ситуации".

В посёлке живут Марио с Роксаной и ещё 70 взрослых. Они делят коммунальные кухни и ванные комнаты. Их дети посещают игровые кружки и кулинарные мастер-классы, но главное - ходят в местную школу тоже. У Марио есть теперь почтовый адрес:

«Это хорошо для меня и моей семьи. Мы решили обосноваться здесь и строить новую жизнь».

Сотрудник «Каритас» Жиль ван дер Овермёлер напоминает, что Марио и Роксане, приехавшим из-за рубежа, ещё нужно найти постоянную работу и настоящий дом.

«Через 3 года эти супруги будут направлены на обычные рынки труда и жилья. По желанию они могут вернуться в страну их происхождения или поехать дальше по Европе, если они не смогут интегрироваться здесь, в Бельгии».

Тем временем в Страсбурге немецкий евродепутат цыганского происхождения Ромео Франц заявил, что Союзу ещё нужно сделать очень многое для обеспечения прав рома:

«80 процентов них них живут в бедности по причине своей этнической принадлежности. В ЕС должен быть введён закон о равноправии моего народа и борьбе с антицыганскими проявлениями. Европейский парламент уже сделал первый шаг к этому в сентябре 2020 года».

Правозащитные организации хотят, чтобы страны-члены ЕС выполняли свои уже принятые национальные стратегии в отношении рома. Это особенно актуально сейчас, когда много украинских цыган бегут от войны и нуждаются в международной поддержке.