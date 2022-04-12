Беженцам пока трудно обменивать в Евросоюзе свои гривны

Для четырёх миллионов беженцев с Украины спасение от войны обычно не означает конца их злоключений. Добравшись до Бельгии, многие из них обнаруживают, что здесь негде обменять на евро украинские гривны. Учившийся и работавший в Киеве камерунец Мбонье Саа Жюль Бокаде другой валюты не имеет.

"В Бельгии мы не можем найти банки, которые принимают украинские деньги, гривны, - говорит Жюль. - . Я побывал в нескольких обменных киосках и банках, но не нашёл решения".

Многие финансовые учреждения не признают украинские банкноты, так как из-за вооружённого конфликта с Россией их конвертируемость ограничена. Жюль прибыл в Бельгию с Украины несколько недель назад со всей своей наличностью: 40,3 тыс гривен - это около 1,3 тыс евро.

«Такие деньги стоят на Украине год работы и экономии. Там, на Украине, всё по-другому, и зарплаты очень низкие».

Брюссель надеется, что гривна когда-нибудь станет твёрдой валютой. Но пока Еврокомиссия лишь издала рекомендацию по конвертации банкнот гривны в валюту стран, которые принимают беженцев. Им позволят обменять эквивалент 300 евро сроком на 3 месяца.

На такие деньги прожить трудно, но часть расходов берут на себя государство и благотворительные организации. Многое беженцы получают бесплатно. Украинцы успешно трудоустраиваются. Схема обмена гривны уже действует в Австрии, Венгрии и Польше, а на этой неделе она будет одобрена для всего ЕС.