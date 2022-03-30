Стратегия Еврокомиссии по ремонту, утилизации и экономии

Восстановление, ремонт, утилизация. Таким действиям, по мнению Брюсселя, следует подвергать бывшие в употреблении предметы, чтобы не выбрасывать их, а возвращать в оборот. Еврокомиссия представила в среду пакет мер по развитию экономики замкнутого цикла. Это поможет уменьшить потребность в материалах и запчастях, меньше загрязнять почву, воду и атмосферу.

Еврокомиссар по окружающей среде также хочет видеть на рынке экологически безопасные продукты и предлагает ввести для этой цели цифровой паспорт:

«Это будет QR-код на упаковке с информацией о возможности вторично использовать содержимое, - сказал Виргиниюс Синкявичюс. - На самом товаре может быть указано, для чего он, насколько он долговечен, как его починить. Если это программное обеспечение, то должно быть предупреждение о его совместимости с устаревшими устройствами".

Еврокомиссия также добивается внедрения безотходных технологий в текстильной промышленности. Этот сектор является четвёртым по величине источником парниковых газов, отравляет природу химикатами и микропластиком. Брюссель хочет, чтобы одежда имела более длительный срок службы, была пригодна для переработки и производилась в соответствии с высокими социальными стандартами.

Проект приветствовала немецкий евродепутат от партии «зелёных», правда, с некоторыми оговорками.

«Только 1% мирового текстиля перерабатывается. Остальное сжигается или отправляется на свалку, - сказал Анна Каваццини. - Поэтому хорошо, что еврокомиссия занимается проблемой утилизации ткани. Но мне мало того, что это только стратегия. В ней нет юридических требований, а только некие идеи, не обязательные к исполнению".

Еврокомиссия подчеркивает, что после пандемии коронавируса и в условиях войны на Украине экономика замкнутого цикла даёт также возможностью снизить зависимость Европы от импортного сырья и тем самым укрепить стратегическую автономию Союза.

Кстати, постное масло из-под жареной картошки можно очищать и использовать многократно.

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