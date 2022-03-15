Постпред России: "Евросоюз одержим санкциями"

Пока на Украине продолжаются боевые действия, постоянный представитель России при Евросоюзе дал в Брюсселе интервью Euronews. Владимир Чижов изложил кремлевскую версию событий и предпочёл не комментировать сообщения о жертвах с обеих сторон и страданиях гражданского населения. Посол утверждал, что идёт не российское вторжение, а специальная военная операция, конечными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины.

С ним беседовала наш корреспондент Эфи Кутсокоста.

Euronews: Мы видим почти два миллиона человек, по данным агентства по делам беженцев, которые спасаются от войны, покидают страну и ищут укрытия в Европе. Все эти люди нацисты?

Чижов: Вы назвали цифру в два миллиона, но на самом деле может быть и больше. Включаете ли вы в это число тех, кто бежал в Россию? Потому что многие граждане Украины бежали в Россию. Возможно, не так много, как в Польшу, где их встречают с распростертыми объятиями, в отличие от того, что мы видели совсем недавно с сирийскими и другими ближневосточными беженцами в Польше. Но в любом случае я понимаю, что люди пытаются покинуть зону конфликта.

Euronews: Вы, как посол при Евросоюзе, поддерживаете ли связь с дипломатами ЕС здесь, в Брюсселе, и что вы им говорите?

Чижов: Ну конечно; естественно. Я объяснял им мотивы и причины российских действий. Я также интересуюсь, что они думают, и что думает ЕС в целом, помимо этой, я бы сказал, одержимости санкциями. А мой президент разговаривает с председателем Совета Шарлем Мишелем.

Euronews: Мы слышали, как финский президент после разговора с Путиным сказал, что в список требований России больше не входит отставка украинского правительства. Вы это подтверждаете?

Чижов: По-моему, каким быть любому будущему украинскому правительству, решать украинскому народу.

Euronews:То есть вы можете работать даже с этим правительством, которое сейчас у власти?

Чижов: На самом деле очень трудно говорить с этим правительством, потому что они всё время подают путанные сигналы. В один день говорят одно, а потом говорят совершенно другое. Они довольно безответственны, я должен сказать.

В конце беседы постпред России признал, что её отношения с Евросоюзом находятся в историческом кризисе. Но, по словам Чижова, они ещё разрушены на полностью.