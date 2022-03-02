Санкции против России: Евросоюз готов заплатить цену "за демократию и мир"

4 марта в Брюсселе пройдет экстренное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза

с участием украинского министра Дмитрия Кулебы, генсека НАТО Йенса Столтенберга и госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации на Украине.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС и трансатлантические партнеры выступают в единстве против России.

Страны НАТО впервые в истории приняли решение о развертывании Сил быстрого реагирования для защиты от возможной агрессии с востока.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Европа должна использовать этот кризис себе во благо.

В это сложное время Европа показывает - как она это делала последние месяцы - удивительное единство. В будущем она должна согласиться заплатить за мир, свободу и демократию. Она должна стремиться к тому, чтобы меньше зависеть от других континентов, чтобы иметь возможность самостоятельно принимать решения на своих условиях, чтобы стать более независимой, более суверенной Эммануэль Макрон президент Франции

В то время как санкции бьют по российской экономике, в Европе также опасаются повышения цен, в первую очередь на электроэнергию и продукты питания. Но в Брюсселе считают, что это цена "за демократию и мир".

Санкции немедленно скажутся и на нашей экономике. Трудно оценить эти последствия количественно, поскольку ситуация разворачивается быстро. Есть много неизвестных. Это не может не повлиять на рост. Все это отразится на ценах на энергоносители, на цепочках поставок, включая сырье. Доверие будет подорвано, а также возникнут прямые фискальные издержки. Но мы находимся в сильной исходной позиции с сильными фундаментальными показателями, и очевидно, что это цена, которую стоит заплатить за демократию и мир Валдис Домбровскис Европейский комиссар по финансовой стабильности

Сотни тысяч украинских беженцев, которые уже начали пребывать в Европу - отдельная незапланированная статья бюджета Евросоюза.

Круг стран, готовых принять бегущих от войны женщин, детей и пожилых, постоянно расширяется.

В среду к Польше, Германии, Словакии, Чехии и другим странам присоединилась и Франция, об этом в среду объявил Эммануль Макрон.