Санкции против России: Евросоюз готов заплатить цену "за демократию и мир"Комментарии
4 марта в Брюсселе пройдет экстренное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза
с участием украинского министра Дмитрия Кулебы, генсека НАТО Йенса Столтенберга и госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации на Украине.
По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС и трансатлантические партнеры выступают в единстве против России.
Страны НАТО впервые в истории приняли решение о развертывании Сил быстрого реагирования для защиты от возможной агрессии с востока.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Европа должна использовать этот кризис себе во благо.
В то время как санкции бьют по российской экономике, в Европе также опасаются повышения цен, в первую очередь на электроэнергию и продукты питания. Но в Брюсселе считают, что это цена "за демократию и мир".
Сотни тысяч украинских беженцев, которые уже начали пребывать в Европу - отдельная незапланированная статья бюджета Евросоюза.
Круг стран, готовых принять бегущих от войны женщин, детей и пожилых, постоянно расширяется.
В среду к Польше, Германии, Словакии, Чехии и другим странам присоединилась и Франция, об этом в среду объявил Эммануль Макрон.