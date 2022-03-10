Санкции о двух концах

Жёсткие санкции, введённые Европейским союзом против России, негативно скажутся на экономике еврозоны и приведут к заметному росту неопределённости. Об этом заявила председатель Европейского центробанка Кристин Лагард:

– Российско-украинская война существенно скажется на экономической активности и вызовет инфляцию из-за роста цен на энергоносители и товары, а также вследствие нарушения международной торговли и ослабления доверия. Масштабы этих последствий будут зависеть от хода развития конфликта, от воздействия текущих санкций и возможных дальнейших мер.

ЕЦБ пересмотрел свой прогноз, в соответствии с которым инфляция в текущем году составит 5,1%, а не 3,2%, как ожидалось ранее. Это самый высокий уровень с момента создания единой европейской валюты.