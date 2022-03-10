Саммит ЕС: членство Украины, российский газ, война

Война на Украине находится в центре внимания встречи, которую главы государств и правительств Евросоюза проводят в Версале. Это пригород столицы Франции, нынешнего председателя ЕС. Лидеры стран-членов и представители Брюсселя демонстрируют совместную решимость в поддержке Киева и введении санкций против Москвы. Хозяин Саммита - президент Эммануэль Макрон.

«Мы застали Россию врасплох своей твердостью, силой и единством, - сказал глава Евросовета Шарль Мишель. - Но этого недостаточно. Мы должны определить дальнейшие шаги, чтобы оказать положительное влияние и способствовать скорейшему прекращению огня».

Одно из главных мест в повестке дня заняла заявка Украины на срочное вступление в Евросоюз. Идея пользуются поддержкой восточных стран-членов, но многие другие подчеркивают, что такая процедура займет много времени. В очереди годами стоит несколько государства, много сделавших, чтобы удовлетворять критериям членства.

«Пусть не будет сомнений в том, что Нидерланды и Украина стоят плечом к плечу, - сказал голландский премьер-министр Марк Рютте. - Но такой вещи, как ускоренное присоединение, не существует».

Ещё одна тема для обсуждения – как преодолеть зависимость блока от российских энергоносителей. Предложено сократить их закупки на две трети до конца года. Лидеры согласны с необходимостью постепенно переключаться на других поставщиков или другие источники. Но полное эмбарго на российские нефть и газ вряд ли будет введено, поскольку против него выступают Франция и Германия. За такую крайнюю меру ратует премьер-министр Латвии:

«Мы должны принять решение о прекращении импорта энергоносителей из России, - сказал премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш. - Так можно усадить Путина за стол переговоров и остановить войну».

Наконец, на Саммите ЕС решается вопрос укрепления европейского оборонного потенциала. Сообщается, что достигнута договоренность о существенном увеличении военных расходов и исправлении стратегических недостатков.

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