Война на Украине: 16-й день | Прямая текстовая трансляция

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Война на Украине: 16-й день | Прямая текстовая трансляцияКомментарии
О главных событиях дня в текстовой трансляции Euronews.
- Впервые с начала войны были совершены ракетные удары по тыловым украинским городам (Днепр, Луцк, Ивано-Франковск). Сообщается об одном погибшем в Днепре. Официальное подтверждение с российской стороны на данный момент касается только Луцка и Ивано-Франковска, где, по заявлению Минобороны, были поражены два военных аэродрома.
- В пятницу Россия созывает Совбез ООН по "военно-биологическим программам" на Украине, Киев и Вашингтон отрицают все обвинения и предостерегают Москву от совершения провокаций.
- На саммите в Версале лидеры стран ЕС призвали обеспечить безопасность украинских ядерных объектов.
09:08
Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале Офиса президента, что за последние два дня по гуманитарным коридорам властям Украины удалось вывести почти 100 тысяч мирных жителей. Украина объявила о 12 работающих маршрутах эвакуации по состоянию по пятницу.
08:45
Участники неформального саммита ЕС, который сегодня завершается в Версале, призвали обеспечить безопасность атомных объектов Украины с помощью МАГАТЭ.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси провёл накануне отдельные переговоры с главами МИД России и Украины в Анталье, в результате которых Киев и Москва согласились вести "прямой диалог на самом высоком уровне".
08:35
В "Народной милиции" ДНР объявили о взятии Волновахи: "Это маленькая победа, которая приведет к большой - взятию Мариуполя" – ТАСС.
08:25
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека предоставило последние данные по числу жертв среди мирного населения Украины: по состоянию на 10 марта в организации насчитывают 549 убитых и 957 раненых.
08:02
В российском посольстве в США назвали "экстремистской деятельной" решение компании Meta, управляющей социальными сетями Facebook, Instagram и WhatsApp, о временном снятии ограничений на агрессивный и оскорбительный контент ("язык ненависти") в адрес руководства России и российских вооруженных сил для пользователей ряда стран СНГ, Прибалтики, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.
Накануне агентство Reuters распространило информацию, согласно которой, в частности, не будут блокироваться призывы к убийству президентов России и Беларуси. Официальный представитель компании Энди Стоун также привёл в качестве примера фразу "смерть российским захватчикам", которая теперь не будет удаляться. В калифорнийской корпорации подчеркнули, что новые временные меры не распространяются на публикации с угрозами в адрес гражданских, а также военнопленных – они будут систематически блокироваться.
Российские дипломаты заявили, что "пользователи #Facebook и #Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими".
07:40
С начала российского вторжения на Украину в России произошло 13909 задержаний участников антивоенных акций на утро четверга, по данным портала "ОВД-Инфо", признанного в РФ иностранным агентом.
07:25
Местные власти и спасательные службы сообщают о трёх ракетных ударах по городу Днепр. Ракеты попали в детский сад, жилую многоэтажку и обувную фабрику, один человек погиб. – BBC/ANSA.
07:16
Казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает полёты в Россию и над территорией страны "по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов" – ТАСС.
В сообщении, распространённом пресс-службой Air Astana говорится, что компания ищет способы "возобновления авиасообщения в кратчайшие сроки" – AFP.
07:06
В Минобороны России сообщили о "выводе из строя" двух военных аэродромов на западе Украины. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил об ударе "высокоточным оружием" по военным объектам в Луцке и Ивано-Франковске – ТАСС.
07:01
Интерпол не будет исключать Россию, поскольку устав организации не предусматривает введения каких-либо санкций или исключения той или иной страны-участницы. Однако порядок рассмотрения запросов из московского бюро изменится: они больше не могут направляться напрямую странам-участницам, а должны будут пройти проверку в Генеральном секретариате, что определённым образом ограничивает право РФ объявлять людей в розыск.
В организации сообщили, что в этом году Интерпол провёл около 60 тыс. проверок на основе информации, предоставленной Россией.