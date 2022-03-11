Война на Украине: 16-й день | Прямая текстовая трансляция

О главных событиях дня в текстовой трансляции Euronews.

- Впервые с начала войны были совершены ракетные удары по тыловым украинским городам (Днепр, Луцк, Ивано-Франковск). Сообщается об одном погибшем в Днепре. Официальное подтверждение с российской стороны на данный момент касается только Луцка и Ивано-Франковска, где, по заявлению Минобороны, были поражены два военных аэродрома.

- В пятницу Россия созывает Совбез ООН по "военно-биологическим программам" на Украине, Киев и Вашингтон отрицают все обвинения и предостерегают Москву от совершения провокаций.

- На саммите в Версале лидеры стран ЕС призвали обеспечить безопасность украинских ядерных объектов.