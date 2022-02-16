Европарламент поддержал борьбу с раком и злоупотреблением алкоголем

Депутаты Европарламента приняли в среду текст, устанавливающей связь между потреблением алкоголя и риском развития онкологических заболеваний. В последнюю минуту винодельческая промышленность добилась смягчения некоторых мер.

На бутылках и других ёмкостях для пьянящих напитков, возможно, теперь будут помещать этикетки с предупреждением о риске их потребления для здоровья, подобно тому, как пришлось приспособить к новым требованиям упаковку сигарет.

На сессии в Страсбурге обсуждался «Европейский план по борьбе с раком», разработанный специальным парламентским комитетом. Он подготавливает почву для принятия ряда законодательных предложений по укреплению этой борьбы с ЕС.

Профилактика требует лучшей маркировки

План включает в себя профилактические программы, которые должны «предоставить гражданам инструменты и информацию для ведения трезвого образа жизни», — сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Эту идею поддержали защитники интересов потребителей, в том числе "зелёный" евродепутат Мануэла Рипа.

«Нам нужна более качественная маркировка, чтобы потребители имели возможность с первого взгляда определить, насколько безопасен продукт», — сказал Рипа.

«У нас есть научные факты, доказывающие, что все формы употребления алкоголя, даже в умеренных количествах, могут привести к раковым заболеваниям. Нам нужно защитить наших потребителей. Им не возбраняется выпить бокал вина, но нужно давать им чёткую информацию о том, чем чреваты излишества, — добавил депутат Европарламента, которая, по её словам, не хочет ставить прибыль выше здоровья.

«Неприемлемые» ограничения

Для депутата Европарламента Жоэль Мелин из ультраправой группы «Идентичность и демократия» текст готовит «законодательный путь к неприемлемым наднациональным ограничениям».

«Что касается алкоголя или табака, то у нас и так часто не рекомендуется их потребление даже на праздничных мероприятиях. Из-за этого в опасности европейская винная промышленность», — предупредила она.

Конечный вариант текст был смягчён рядом поправок, внесенных южноевропейскими странами - основными производителями алкоголя. Они просили не «криминализировать» выпивку, для которой теперь вводится термин «вредное потребление». А ярлыки должны больше не «предупреждать», а «информировать».

«Мы отвергаем чрезмерное употребление алкоголя, которое вредно для здоровья, и мы защищаем умеренное поглощение вина и блюд нашей знаменитой средиземноморской диеты», — написала в Twitter Долорс Монтсеррат, испанский евродепутат от группы Popular.

План на 4 миллиарда евро

Французский депутат Европарламента и онколог Вероник Трилле-Ленуар заявила, что необходимо выявить раковые неравенства между людьми и между странами.

«Рак влияет на всех нас. Однако мы не равны по отношению к болезни. Различия в показателях выживаемости могут варьироваться до 25% от одной страны к другой в Европейском союзе, и это неприемлемо. Наш долг — добиваться сокращения этих неравенств путём их учёта», - сказала Трилле-Ленуар.

Это стало одним из приоритетов комиссии по выполнению «Европейского плана по борьбе с раком». Она стремится найти наилучший ответ на болезнь, от которой ежегодно умирают 1,3 миллиона человек, в том числе 6000 детей.

Этот план получит финансирование в размере 4 млрд евро, в том числе 1,25 млрд из будущей программы укрепления здоровья EU4Health.

«Впервые у Европы есть план проведения необходимых действий против онкологии, который рассматривает явление в целом", - сказала Кириакидес.

По словам еврокомиссара, для таких действий сейчас самое подходящее время, потому что «эпидемия Covid-19 оказала очень специфическое влияние на развитие рака, задержав скрининг и раннюю диагностику, отложив операции и лечение».

В своем «Европейском плане по борьбе с раком», обнародованном в начале февраля, комиссия поставила перед собой цель добиться сокращения «как минимум на 10% вредного потребления алкоголя к 2025 году».