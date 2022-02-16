Европейский суд решил, что финансирование любой страны-члена ЕС должно быть увязано с соблюдением ею принципов правового государства. Судьи в Люксембурге считают, что так называемый "механизм верховенства права" или "обусловленности" совместим с законодательством ЕС. Теперь Евросоюз может отказать в деньгах стране, которая не уважает основные ценности блока. К ним относятся демократия, равенство, соблюдение прав человека, недискриминация и справедливость.

Суд отклонил попытки Венгрии и Польши, чьи правительства неоднократно обвинялись в нарушении верховенства права, дискредитировать механизм, поставить под сомнение его юридическую силу и отсрочить его применение. Решения суда приветствовала Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Зелёный депутат Европарламента надеется, что оно будет применено немедленно:

«Процедура может занять от 7 до 9 месяцев, и в итоге будут заморожены фонды странам, которые не уважают независимость правосудия или не борются с коррупцией, - сказал Даниэль Фройнд. - Поэтому Союз должен должен действовать прямо сейчас."

По мнению евродепутата от венгерской оппозиции, которая готовится к парламентским выборам у себя в стране, это решение должно хорошо повлиять на итоги голосования:

«Евросоюз одержал явную победу, - сказала Каталина Чеа. - Суд очень чётко сказал, что никто не может разрушить базовые ценности Евросоюза и при этом получать деньги. Для венгров выбор ясен. Если они проголосуют за премьера Виктора Орбана, то они поддержат пребывание у власти кого-то, кто может лишить Венгрию миллионов и даже миллиардов евро».

Подавляющее большинство фракций Европарламента выступают за применение механизма обусловленности. Однако депутат от немецких крайне правых считает несправедливым так наказывать венгерское и польское правительства:

«Есть много других стран, где коррупция и нарушения законности вызывают гораздо больше беспокойства, - сказал Николаус Фест. - Отбирать у Польши и Венгрии причитающиеся им деньги неправильно и непропорционально».

Механизм был одобрен год назад на саммите ЕС, на котором был также утвержден общий бюджет. Будапешт и Варшава выразили тогда Брюсселю протест и пригрозили наложить вето на весь финансовый пакет. Затем они возбудили в Люксембурге судебный иск, но теперь проиграли эту тяжбу.