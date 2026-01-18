Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Новое исследование: как боль в спине может влиять на качество сна мужчин в позднем возрасте

Как показало новое исследование, хронические боли в спине у мужчин старше 65 лет могут привести к нарушениям сна в более позднем возрасте.
Новое исследование показало, что хроническая боль в спине у мужчин старше 65 лет может приводить к проблемам со сном в дальнейшем. Авторское право  Cleared/Canva
Авторское право Cleared/Canva
By Marta Iraola Iribarren
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Новое исследование показало, что хроническая боль в спине у мужчин старше 65 лет может привести к проблемам со сном в более поздние годы жизни.

Новое исследование показывает, что у мужчин старше 65 лет боль в спине может со временем привести к ухудшению сна.

Исследователи выяснили, что у мужчин с болями в спине со временем чаще возникают проблемы со сном. Связь, судя по всему, односторонняя: сначала боль в спине, потом плохой сон.

«Мы знаем, что боль в спине и сон являются серьезными проблемами для пожилых людей», сказала Суми Ли, доцент кафедры развития человека и семейных исследований Университета штата Пенсильвания и руководитель исследования.

«Мы проанализировали данные, собранные за несколько лет, чтобы понять, предсказывает ли плохой сон боль в спине или, наоборот, боль в спине предсказывает плохой сон, и выяснили, что верно второе», добавила она.

По словам Ли, тот факт, что боль в спине, по-видимому, предшествует проблемам со сном, указывает на то, что для качественного сна и предотвращения более широких проблем со здоровьем может потребоваться эффективное управление болью.

Исследование, опубликованное в журнале Innovation in Aging, основано на данных многолетнего исследования Osteoporotic Fractures in Men, которое наблюдает за пожилыми мужчинами, чтобы понять, как они стареют и как у них развиваются хронические заболевания.

Ученые проанализировали данные 1055 пожилых мужчин, которые проходили клиническую оценку сна с интервалом в шесть и более лет и каждые четыре месяца между этими оценками отвечали на вопросы о выраженности и частоте боли в спине.

Используя данные самоотчета о боли в спине, команда исследователей сравнила проблемы со сном у участников между двумя оценками сна.

Выяснилось, что боль в спине предсказывает увеличение проблем со сном у мужчин через шесть лет на величину от 12 до 25 процентов.

Помимо продолжительности сна, исследование рассматривало такие проблемы, как нерегулярный режим сна, трудности с сохранением сна и чрезмерная дневная сонливость.

Односторонняя связь

Исследование Университета штата Пенсильвания также изучало возможную двустороннюю связь между болью в спине и проблемами со сном. Однако после анализа данных выяснилось, что проблемы со сном не предсказывают будущую боль в спине.

Исследователи отмечают, что выводы основаны на наблюдательных данных преимущественно о пожилых мужчинах белой расы, поэтому результаты могут не в полной мере распространяться на женщин или более разнообразные группы населения.

«Если опекуны или близкие замечают проблемы с болью в спине, это может быть тревожным сигналом», сказала Ли.

Она добавила, что пожилым людям следует признавать свои проблемы с болью в спине, чтобы предотвратить будущие нарушения сна и другие связанные с недостаточным сном проблемы со здоровьем, включая ухудшение памяти, депрессию, тревожность и падения.

Качественный сон у пожилых людей тесно связан с лучшим физическим здоровьем, более медленным когнитивным снижением и меньшим риском смертности.

Недавние исследования показали, что у людей с хронической бессонницей, то есть у тех, кто испытывает трудности со сном как минимум три ночи в неделю в течение трех месяцев или дольше, вероятность развития деменции или легких когнитивных нарушений на 40 процентов выше, чем у тех, кто спит нормально.

Поделиться Комментарии

