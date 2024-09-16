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Вирус Западного Нила продолжает распространяться

Лаборатория IrsiCaixa в Барселоне
Лаборатория IrsiCaixa в Барселоне Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Хави Гарсиа
Опубликовано
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Случаи лихорадки Западного Нила стали встречаться в Испании всё чаще. Исследователи пытаются понять, почему у одних людей болезнь протекает бессимптомно, а другие от неё умирают

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Мать Антонио была совершенно здорова вплоть до этого лета, когда ее укусил комар. Женщину госпитализировали и поставили диагноз: лихорадка Западного Нила. Через 10 дней она скончалась.

"У неё начались сильные головные боли, рвота, - рассказывает Антонио, - она начала путаться, речь стала бессвязной. С каждым днем ​​становилось всё сложнее, потому что появлялись всё новые симптомы".

Болезнь не новая и умирает от неё лишь 1% заразившихся. Жорди Фигерола хорошо это знает: он много лет изучает связь между вирусом Западного Нила и комарами в Испании.

Жорди Фигерола, научный сотрудник CSIC:

"В 80% случаев заражение вирусом Западного Нила протекает бессимптомно. Несмотря на это, есть небольшое число тяжелых инфекций, которые возникают у молодых людей без предшествующих проблем со здоровьем, и мы до сих пор не знаем причин, по которым у некоторых людей болезнь протекает почти бессимптомно, а у других приводит к более тяжелым случаям".

Правда в том, что наличие вирусаЗападного Нила уже было обнаружено в 16 странах Европы. Особенно в Греции, где 25 смертей и 162 случая. Далее следует Италия - 13 смертей и 331 случай инфицирования. В Испании 71 подтвержденный случай и 7 смертей.

Хави Гарсиа, Eyuronews:

"Многие из 7 смертей в Андалусии на юге Испании вследствие заражения вирусом Западного Нила произошли вблизи реки Гвадалквивир, в таких городах, как Ла-Пуэбла-дель-Рио, в Севилье".

До сих пор комар был просто надоедливым гостем, прилетавшим с жарой каждое лето, но теперь он стал реальной угрозой, держащей людей в страхе.

Местные жители создали свою собственную платформу и призывают к более строгим мерам против вируса и, прежде всего, к прививкам.

Хуан Хосе Санчес, активист "Платформы против вируса":

"Здесь, в деревне, с восемь тридцати вечера мы сидим дома с репеллентами, фумигаторами, антимоскитными сетками на окнах, Это наша повседневная жизнь".

На вакциной работают здесь, в этих лабораториях IrsiCaixa в Барселоне, и на ее разработку выделено более пяти миллионов евро Европейским союзом.

Жорге Каррилло, научный сотрудник IrsiCaixa:

"Мы стремимся к тому, чтобы вакцина была высокоэффективной в предотвращении развития заболевания, а также в предотвращении инфекции". Мы стремимся к вакцине, которая охватывает разнообразие вируса, поскольку это вирус, который циркулирует по всему миру, и девять различных линий этого вируса также были выделены. И прежде всего мы хотим, чтобы она работала у тех людей, которые подвержены более высокому риску развития тяжелой болезни. "Мы говорим о пожилых людях, и мы говорим о людях с несколько ослабленной иммунной системой".

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Если все пойдет хорошо, на разработку вакционы может уйти от 3 до 8 лет.

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