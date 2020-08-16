Лихорадка Западного Нила на берегах Гвадалквивира

Испанские власти бьют тревогу: в стране зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Инфекцию переносят комары, и она может оказаться смертельной. От человека к человеку эта лихорадка не передаётся.

В провинции Севилья на юге Испании заразились более 30 человек; 25 госпитализированы, 9 из них находятся в реанимации.

"Мы рекомендуем использовать репелленты, а также избегать влажных мест", - сказал, обращаясь к согражданам, Антонио Бискочо, мэр Кории-дель-Рио. Этот городок на берегу Гвадалквивира вместе с соседним Ла-Пуэбла-дель-Рио стал источниками вспышки заболевания, в процессе которого может начаться серозное воспаление оболочек головного мозга и развиться менингоэнцефалит.

В целях защиты местные власти проводят фумигацию парков и других зелёных зон.